El juicio a Trump será en marzo

La jueza federal del distrito de Washington DC, Tanya Chutkan, dictaminó este lunes que el juicio contra el expresidente Donald Trump por el asalto al Capitolio de enero de 2021, que intentó evitar la investidura presidencial de Joe Biden, comenzará el 4 de marzo de 2024.

La jueza decidió no dar lugar a ninguna de las mociones planteadas por las partes, ni atrasar el juicio hasta abril de 2026, tal como había solicitado el equipo de defensa de Trump, ni comenzarlo el 2 de enero de 2024, como había pedido el fiscal especial Jack Smith, ya que, según su criterio, ninguna de las opciones era "aceptable".

La decisión sitúa la apertura del juicio justo un día antes del "Supermartes", cuando más de una docena de estados votan en las primarias republicanas, que Trump lidera con holgura según los sondeos, para elegir al candidato del partido a las presidenciales de noviembre de 2024.

Chutkan celebró una audiencia en la que consideró los argumentos de Smith y del equipo de defensa de Trump sobre la fecha para un juicio en el marco de la investigación federal sobre el supuesto intento de Trump de evitar que el presidente demócrata, Joe Biden, fuera confirmado oficialmente en el cargo, según informó la cadena CNN.

En la audiencia Smith propuso que el juicio comenzara el 2 de enero de 2024, dos semanas antes de la primera gran prueba de Trump en la carrera de las primarias del año próximo, que comienzan ese mes en el estado de Iowa, en el centro del país. El fiscal especial estimó que el juicio "no debería durar más de entre cuatro y seis semanas".

Por otro lado, la defensa había solicitado que el juicio tuviera lugar un año y medio después de pasada la elección de 2024, para la que el expresidente es el claro favorito dentro de su Partido Republicano. La decisión de la jueza federal sobre la fecha del juicio puede ser clave en las aspiraciones del republicano de obtener la nominación de su partido en la carrera a la Casa Blanca.

"Hoy una jueza prejuiciosa y que odia a Trump me dio solo una prórroga de dos meses, justo lo que quería nuestro gobierno corrupto, Supermartes. ¡Apelaré!", reaccionó Trump en su red social Truth Social. Agregó que los fiscales demoraron deliberadamente la investigación para que el juicio "cayera en medio de la campaña en mi contra del corrupto opositor político Joe Biden", y reiteró que, a su juicio, se trata de "interferencia electoral".

El 6 de enero de 2021 seguidores de Trump -impulsados aparentemente por el propio expresidente- asaltaron el Capitolio con la intención de evitar que el Parlamento invistiera como nuevo presidente al demócrata Joe Biden. El episodio concluyó con al menos cinco muertos producto de los enfrentamientos entres los violentos activistas de Trump y la policía.

Unos 700 manifestantes fueron acusados por el asalto. De ellos solo 165 se declararon culpables y 71 fueron condenados con penas de hasta cinco años de prisión. (Télam)