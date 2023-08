Matías Audino celebró su quinta victoria de la temporada en el Midgets Show and Power

Por segunda vez consecutiva y quinta en nueve fechas, Matías Audino (Imoberdorf Competición) se impuso en el Midgets Show and Power, que se presentó en el circuito permanente "Atilio Carinelli (h)" para darle continuidad al Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi".

Con esta victoria, el piloto de Villa San José estiró su ventaja en el liderazgo del certamen y se perfila como el gran candidato a revalidar el título que logró en la temporada anterior.

En la Final A, que debió interrumpirse a raíz de un múltiple accidente, Audino largó desde la cuerda y tras una buena partida, cometió un desliz en la segunda curva, que fue aprovechado por Cristian Mattioli para superarlo, pero el número 1 tuvo su revancha en la segunda vuelta y logró recuperar lo que era suyo.

Cuando el puntero comenzaba a imponer su ritmo, la aparición de las banderas rojas determinó la paralización de la carrera y el posterior reordenamiento con las máquinas en fila india, con Audino encaminándose hacia un triunfo que en ningún momento se vio comprometido.

Mattioli lo terminó escoltando, mientras que el tercer lugar quedó en poder de Diego Bruera. Luego de caer el último banderazo cuadriculado se conoció la penalización a Angel Gaggi, que determinó una variante en el clasificador, ya que el cuarto puesto fue en definitiva para Gastón Viano y el quinto para el piloto sancionado, mientras que completó el podio Luis Kunz.

En el Mini Power logró su primer éxito Felipe Masuero, quien en una atractiva carrera superó a Gaspar Fler, que por primera vez no pudo ganar en la categoría telonera en el Torneo Oficial.

En el Midgets Show and Power fueron 34 los pilotos inscriptos, en tanto que el Mini Power convocó a 16 participantes, en un evento que se desarrolló ante un gran marco de público y en un escenario presentado en impecables condiciones.



EN EL POWER



Primera serie: 1° Diego Bruera, a 78,056 Km/h; 2° Angel Gaggi; 3° Adrián Bonafede; 4° Cristian Fernández; 5° Jeremías Molardo; 6° Héctor Heit y 7° José Kunz.

Segunda serie: 1° Matías Maina, a 76,569 Km/h; 2° Leonardo Sterpone; 3° Carlos Boscatti; 4° Andrés Osorio; 5° Diego Haspert; 6° Darío Pairone y 7° Martín Tosetto.

Tercera serie: 1° Gustavo García, a 77,561 Km/h; 2° Cristian Mattioli; 3° Matías Giordano; 4° Héctor Valentini; 5° Diego Haspert; 6° Darío Pairone y 7° Martín Tosetto.

Cuarta serie: 1° Matías Audino, a 78,729 Km/h; 2° Germán Mathier; 3° Luis Kunz; 4° Pablo Baronetto; 5° Cristian Boscatti y 6° Lucas Ponzo.

Quinta serie: 1° Gastón Viano, a 77,688 Km/h; 2° Rubén Balangero; 3° Adriel Viano; 4° Juan Carlos Boscatti; 5° Arturo Funes y 6° Oscar Weber.

Primera semifinal: 1° Matías Audino, a 78,578 Km/h; 2° Angel Gaggi; 3° Gustavo García; 4° Adriel Viano; 5° Héctor Valentini; 6° Pablo Baronetto; 7° José Kunz; 8° Leonardo Sterpone; 9° Diego Haspert; 10° Jeremías Molardo y 11° Oscar Weber.

Segunda semifinal: 1° Diego Bruera, a 77,411 Km/h; 2° Luis Kunz; 3° Matías Giordano; 4° Matías Maina; 5° Rubén Balangero; 6° Andrés Osorio; 7° Arturo Funes; 8° Cristian Fernández; 9° Damián Scalvasio; 10° Lucas Ponzo y 11° Martín Tosetto.

Tercera semifinal: 1° Cristian Mattioli, a 78,190 Km/h; 2° Gastón Viano; 3° Adrián Bonafede; 4° Germán Mathier; 5° Cristian Boscatti; 6° Juan Carlos Boscatti; 7° Héctor Heit; 8° Darío Pairone; no clasificaron Sebastián Vila, Carlos Boscatti y Emiliano Ponzo.

Final B: 1° Andrés Osorio, a 78,293 Km/h; 2° Leonardo Sterpone; 3° Pablo Baronetto; 4° Arturo Funes; 5° Héctor Heit; 6° Lucas Ponzo; 7° Sebastián Vila; 8° Oscar Weber; 9° José Kunz; 10° Martín Tosetto; no clasificaron Cristian Fernández, Darío Pairone, Diego Haspert, Damián Scalvasio y Jeremías Molardo.

Final A (atípica): 1° Matías Audino, a 47,822 Km/h; 2° Cristian Mattioli; 3° Diego Bruera; 4° Gastón Viano; 5° Angel Gaggi; 6° Luis Kunz; 7° Adrián Bonafede; 8° Germán Mathier; 9° Matías Giordano; 10° Cristian Boscatti; 11° Juan Carlos Boscatti; 12° Héctor Valentini; 13° Adriel Viano; 14° Rubén Balangero; 15° Gustavo García y no clasificó Matías Maina.



EL MINI POWER



Primera serie: 1° Gaspar Fler, a 67,520 Km/h; 2° Thiago Bottazzi; 3° Alex Ramallo; 4° Saimon Cuenca; 5° Martino Bogetto; 6° Samuel Calvi; 7° Santiago Maina y 8° Leonardo Lovera.

Segunda serie: 1° Felipe Masuero, a 67,350 Km/h; 2° Donato Calvi; 3° Laureano Cuenca; 4° Benjamín Bottazzi; 5° Gonzalo Rinaudo; 6° Ezequiel Coria; 7ª Martina Battaglino y 8° Bruno Acosta.

Final B: 1° Samuel Calvi, a 67,385 Km/h; 2° Santiago Maina; 3° Bruno Acosta; 4° Ezequiel Coria; 5° Leonardo Lovera y 6ª Martina Battaglino.

Final A: 1° Felipe Masuero, a 68,662 Km/h; 2° Gaspar Fler; 3° Donato Calvi; 4° Benjamín Bottazzi; 5° Martino Bogetto; 6° Alex Ramallo; 7° Gonzalo Rinaudo; no clasificaron Thiago Bottazzi, Laureano Cuenca y Saimon Cuenca.