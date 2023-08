Melconian se encamina a ser el ministro de Economía de Bullrich

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se reunió ayer con el economista Carlos Melconian y le habría dado la bendición como su ministro de Economía, en un eventual gobierno. Allegados a la ex ministra de Seguridad de la Nación se lo confirmaron a Noticias Argentinas, al tiempo que indicaron que el objetivo central de la decisión de Bullrich pasaría por apuntalar la agenda económica del espacio, en un terreno que, al momento, es dominado por el libertario y triunfador en las primarias del 13 de agosto, Javier Milei.

La victoria de Milei y la agenda 100% económica que recita el candidato de La Libertad Avanza obligó a Bullrich a definir posiciones en el esquema gubernamental sin tener en sus manos el ticket de la victoria en la primera vuelta electoral, ni siquiera el free pass para un balotaje.

Si bien el diputado santafesino Luciano Laspina la acompaña desde hace meses, la figura de Melconian, de la Fundación Mediterránea, emergió en el horizonte. Se trata de un reconocido divulgador con estrechos vínculos con los sectores empresariales.



REORDENAMIENTO

Y RELANZAMIENTO

La ex ministra de Seguridad se encargó en los días posteriores a la derrota en las PASO a cohesionar JxC que quedó tocado no solo por el resultado, sino por la interna que libraron Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, quien ya la apoyó públicamente. Lo propio hizo con el equipo económico de Juntos por el Cambio el viernes pasado.

Bullrich viene de reunir a los principales dirigentes del espacio, incluido Rodríguez Larreta, y selló una foto de unidad.

Desde el bullrichismo apuestan a dar señales de cambio institucionalizado frente al "desorden" que podría llegar a ofrecer Milei.

"Convoqué al equipo nacional de Juntos por el Cambio y analizamos la situación de crisis y desgobierno actual. Para sacar la Argentina adelante, se necesita mucha decisión y coraje para hacer cumplir la ley. En unidad y con firmeza vamos a ordenar el país y terminar con las mafias, los narcos y el uso de la pobreza para beneficio propio", escribió.

En la misma línea, reagrupó a los economistas de todo Juntos por el Cambio.

El encuentro estuvo coordinado por Laspina, el principal referente de la ex ministra en la materia. En ese contexto, Laspina repasó los puntos programáticos de JxC y brindó instrucciones concretas para consolidar el plan y las medidas que se aplicarían desde el primer día, en el caso de que la presidencialista llegara a la Casa Rosada el 10 de diciembre.



TODOS CONTRA MASSA

Las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, fueron duramente criticadas por los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, quienes afirmaron que se trata de iniciativas destinadas a "empujar su candidatura" por Unión por la Patria.

Luego de que el titular del Palacio del Haciendo difundiera una serie de medidas para paliar los efectos de la devaluación y la inflación, así como también para incentivar las exportaciones del campo, los postulantes opositores dieron a conocer su punto de vista al respecto.

A través de redes sociales, la referente del PRO aseguró que "Massa se sigue burlando de la gente". "El ministro de Economía, Sergio Massa, se burla de todos. Para empujar su candidatura tomó una serie de medidas que la inflación se va a comer en pocos días", sostuvo la ex ministra de Seguridad. Y continuó: "Esta Argentina sufre y los problemas no se resuelven con maquillaje y más emisión. Massa ofrece populismo kirchnerista explícito en lugar de dar oportunidades reales para que los argentinos puedan trabajar y crecer". A modo de cierre, concluyó: "Conmigo el kirchnerismo se acaba para siempre".

Por su parte, el libertario apeló a una de sus frases de cabecera y remarcó que "no se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre". "Otra vez keynesianismo modelo Ford T. Siempre falla y volverá a fallar. El tema es el tiempo, esto es si estalla antes o después de la elección", advirtió Milei. Y finalizó: "Espero que más leones despierten así quedan en off-side. VLLC (Viva la libertad, carajo)".

Finalmente, el candidato a vicepresidente por el Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás Del Caño, criticó los recientes anuncios del Gobierno al afirmar que "después de aplicar una devaluación brutal que disparó los precios por las nubes", el ministro de Economía, Sergio Massa "anuncia medidas que son una burla al pueblo trabajador".

"¡El descuento a monotributistas no alcanza ni para un paquete de yerba! Y para las y los trabajadores informales NADA", se quejó en la red social X el diputado nacional.

También opinó la candidata presidencial del espacio, Myriam Bregman, quien en la misma red social sostuvo: "Entre muchas medidas para sectores empresarios, se anunciaron más beneficios para industriales que procesan soja. Porque seguro, en algún momento eso derrama y somos todos felices. A las fábricas recuperadas, solo las alcanzará, y parcialmente, el bono de $20.000 por trabajador". Y sobre la rebaja para los monotributistas, agregó: "Viven en otro planeta, realmente".

También se quejó de los anuncios oficiales el líder de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, quien responde políticamente al FIT: "La suma fija anunciada por Massa para jubilados y programas sociales, solamente por dos meses, además de una miseria constituye una extorsión al electorado trabajador". (NA)