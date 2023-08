Seis millones de trabajadores privados, públicos y de casas particulares recibirán la suma fija

Luego de la batería de iniciativas dadas a conocer este domingo por el ministro de Economía y candidato presidencial de UxP, la titular de la cartera laboral, Raquel 'Kelly' Kismer de Olmos, dio precisiones sobre la implementación del "mal llamado bono" que busca "neutralizar" el impacto de la devaluación forzada por el Fondo Monetario Internacional.

Por ejemplo, se calcula oficialmente que serán 5,5 millones de trabajadores formales de empresas privadas los que accederán a una "suma fija no remunerativa" de 60 mil pesos que se pagará en dos cuotas mensuales en los meses de septiembre y octubre.

Lo recibirán aquellos que hayan cobrado en agosto salarios netos de hasta 400 mil pesos y la suma será "absorbible por las paritarias". En ese sentido, la ministra comentó que las negociaciones salariales son "libres" y que, por esa razón, cada sector deberá estipular cuál será la modalidad en la que los pagos acordados con los empresarios se conjugarán con la suma fija.

Olmos añadió que el Ejecutivo asumirá el 100% del pago en el caso de las micro-empresas y el 50% para las pymes, mediante el pago a cuenta de contribuciones patronales.

Respecto de los trabajadores del Estado nacional, que totalizan 390 mil, recibirán la misma suma con la misma modalidad de pago en cuotas.

Consultada respecto de los estatales provinciales y municipales, la ministra recordó que la Nación no tiene potestad sobre la política salarial de esos distritos, ya que los mismos son "autónomos" en esa materia, pero que a partir de esta medida se invitará a esas jurisdicciones a implementar políticas similares para sostener el poder adquisitivo de sus propios asalariados.

En tanto, hasta 424 mil trabajadores y trabajadoras de casas particulares que están registrados recibirán 25 mil pesos en dos cuotas mensuales, proporcional a las horas trabajadas.

En paralelo, a los empleadores -puntualmente, a la persona física que figura como empleador del trabajador doméstico registrado- con ingresos de hasta un millón y medio de pesos mensuales netos ($1.500.000) y que no hayan pagado bienes personales en 2022, se les reembolsará el 50% de lo abonado.

"Esto está acompañado, además, de otras medidas como, por ejemplo, el control de precios, que implicó una decisión de retrotraer los precios de los productos de mayor necesidad y un acuerdo del 5% de ajuste mensual que se está suscribiendo con las empresas, para lo cual el estado también ha hecho una cantidad de aportes desde el punto de vista tributario", argumentó la titular de la cartera de Trabajo.



MONOTRIBUTO

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, dio detalles sobre las medidas fiscales que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, y que beneficiarián a 1.829.544 contribuyentes. En una conferencia de prensa realizada en la sede central del organismo, Castagneto indicó que se diferirá el componente impositivo de los próximos seis meses para las categorías A, B, C y D, mediante una Resolución General que se publicará en los próximos días.

Asimismo, señaló que la propuesta de condonación de la deuda se incluirá en la ley de presupuesto 2024.

De esta manera, se postergará el pago de los siguientes importes, de acuerdo con cada categoría, de forma automática:

-Categoría A: $ 496.

-Categoría B: $ 957.

-Categoría C: $ 1.636.

-Categoría D: $ 2.689.

Por otra parte, el funcionario anunció la implementación del alivio fiscal para monotributistas productivos. En este punto, indicó: "Para incluir a más trabajadores independientes dentro de la economía formal, se modifica el monotributo productivo. Se baja el costo de la cuota mensual del 5% de la facturación al 1% de la facturación durante 36 meses".



JUBILADOS

Tras los anuncios realizados por Massa, la titular de Anses, Fernanda Raverta, dio precisiones sobre la implementación de las medidas tendientes a acompañar y reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados, las madres que reciben la Asignación Universal por Hija e Hijo, jóvenes Progresar y trabajadores registrados.

En el caso de los jubilados y pensionados, que tendrán un refuerzo de ingreso mayor al estipulado originalmente antes de las PASO, Raverta indicó que "los jubilados y pensionados, que son más de 7,4 millones, en septiembre van a tener un aumento de más del 23 por ciento por la fórmula de movilidad".

"Pero además 5,1 millones que cobran hasta un haber mínimo, van a recibir un refuerzo extra de 37 mil pesos por cada mes", precisó Raverta. Y agregó: "De esta manera, en septiembre, octubre y noviembre, ningún jubilado o pensionado va a estar cobrando menos de 124.460 pesos, en el marco del programa de fortalecimiento del ingreso de las familias argentinas".

En el caso de los 37 mil pesos, se percibirán de forma automática junto con los haberes según el cronograma de pagos habitual, que desde septiembre también contemplará el aumento por la Ley de Movilidad del 23,29 por ciento.

Por otra parte, aclaró que los jubilados de la mínima que no requirieron de una moratoria para completar sus 30 años de aportes (más de 1,2 millón) estarán recibiendo $9 mil adicionales en su haber.

Con estos refuerzos, desde Anses calculan que la jubilación mínima habrá tenido un incremento interanual del 147 por ciento (septiembre 2022-septiembre 2023), ubicándose por encima de la inflación del período.

Otra de las medidas para los jubilados y pensionados consistió en la devolución del IVA que pasará a ser de hasta 18 mil pesos (antes era de hasta 4056 pesos) lo que equivale a una mejora cercana al 15 por ciento del haber mínimo.



AUH Y TARJETA ALIMENTAR

Al igual que con las jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) aumentará por movilidad un 23,29 por ciento desde septiembre y será de 17.093 pesos. En este sentido, también se incrementan los montos del Programa Alimentar (que se paga junto con la AUH), una política de seguridad alimentaria que acompaña a más de 2,3 millones de familias y 3,9 millones de niñas, niños y adolescentes hasta los 14 años de edad.

De esta manera, los nuevos montos para septiembre y octubre son:

-Familias con 1 hijo: Alimentar $22.000 + AUH $17.093.

-Familias con 2 hijos: Alimentar $34.500 + AUH $34.186.

-Familias con 3 hijos: Alimentar $45.500 + AUH $51.279.

Por otra parte, desde noviembre, el Programa Alimentar aumentará un 30 por ciento sobre el monto de octubre.



BECAS PROGRESAR

PARA 16 Y 17 AÑOS

ANSeS recordó que, desde este mes, medio millón de jóvenes Progresar de 16 y 17 años cobran su beca con el nuevo monto de 20 mil pesos para que puedan finalizar sus estudios secundarios.



TRABAJO DOMÉSTICO

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, precisó que la suma fija para el sector de trabajos domésticos será de $25.000 a pagar en dos veces y en forma proporcional a las horas trabajadas.

Se cobrará en dos tramos de $12.500 dentro de los primeros 15 días hábiles del mes, es decir, a lo largo de las tres primeras semanas. La suma fija se cobra en septiembre y octubre porque complementa los salarios de agosto y septiembre.

¿Qué pasa si se tienen dos trabajos? Se cobra en forma proporcional en cada trabajo. Por ejemplo: Si se trabajan 4 horas en una casa y otras 4 horas en otra casa, en cada lugar tienen que pagar $6.250 en septiembre y $6.250 en octubre para completar los $12.500 por total en casa mes.

¿Qué ayuda tienen quienes dan el empleo? Quedan eximidos de pagar contribuciones patronales si realizaron la presentación y pagaron el impuesto a los Bienes Personales del ejercicios 2022. (NA)