Por la inflación, aprobarán cambios en el Presupuesto municipal 2023

En una reunión de comisiones más bien distendida, el Concejo comenzó su semana de actividad tratando cuatro proyectos. Uno es el que solicita la modificación del Presupuesto 2023 para los gastos de las partidas comprendidas para Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital de cada una de las Secretarías y Subsecretarías de la Municipalidad de Rafaela. En los considerandos, se explica: “Que en el transcurso del ejercicio 2023 hay una serie de partidas cuyos montos previstos y autorizados resultarán insuficientes para las necesidades de su ejecución, en particular en Gobierno y Participación, Comunicación y Vinculación institucional, Prevención en Seguridad, Hacienda y Finanzas, Cultura, Desarrollo Humano, Obras y Servicios Públicos, Servicios Públicos y Transporte y Ambiente y Movilidad, motivadas por una previsión insuficiente y el aumento de costos debido a la inflación”.

Como miembro informante, el concejal Martín Racca lo defendió frente a sus pares al sostener que “el motivo principal para impulsar estas modificaciones es la inflación, y me parece que va a ver más modificaciones antes de finalizar el ejercicio. Fundamentalmente son para los gastos corrientes”.

Otro de los proyectos es de resolución, y tiene que ver con la realización -en su tercera edición- del “Concurso Fotográfico Concejo Municipal de Rafaela". La convocatoria está destina a personas que se desempeñen en el arte visual de modo aficionado, residentes en la ciudad de Rafaela y mayores de 18 años. La recepción de las obras iniciará el 10 de setiembre, finalizando el 9 de octubre, la publicación de los ganadores se realizará el día 24 de octubre a través de la web oficial del Concejo Municipal y en sus redes sociales; y los premios serán entregados el 26 de ese mismo mes, según lo expresa el Anexo 1 destinado a Bases y Condiciones.

En común acuerdo, y dado que este año se cumplen cuatro décadas de la vuelta a la democracia, el artículo 2do del proyecto expresa que la temática del concurso -que nació como adhesión del cuerpo legislativo al aniversario de la ciudad- en esta oportunidad, será: “40 años de Democracia en Rafaela”.

Claro que se tuvieron que actualizar los valores de los premios, quedando en esta oportunidad, conformados de esta manera: 1° Premio: $200.000, 2° Premio: $120.000, y 3° Premio $70.000. Las dos menciones, también serán recompensadas con la suma de $30.000 cada una.

Por otra parte, una de las minutas de comunicación, fue la que presentó el concejal del Frente Progresista Cívico y Social Lisandro Mársico, y solicita al Departamento Ejecutivo “dotar a la garita situada en el Hospital Jaime Ferré, cercana a su ingreso principal, de infraestructura a los fines de generar una protección mayor contra las inclemencias del tiempo a quienes aguardan el transporte público”. La concejal Alejandra Sagardoy dijo al respecto: “Mucha gente que se dirige al Hospital en transporte público utiliza esa garita, y debería estar en condiciones óptimas para que cumpla con ese fin. Realmente no tiene ningún reparo, para cuando hace frío, calor o cuando llueve”.

La otra minuta de comunicación, fue la propuesta también por Mársico esta vez en conjunto a la concejal oficialista Brenda Vimo. Por medio de la misma, se solicita ampliar la Zona de Establecimiento Controlado sobre calle 9 de Julio entre las arterias Necochea y Las Heras. Al respecto, Mársico expresó: “Gente que está en la zona de nuestro barrio nos vino a ver a los dos. Queda esa cuadra, y están los comercios solicitando lo mismo. Quedó como aislada esa parte. La idea es sumarla”.

Adjunta al proyecto, hay una carta de los vecinos que expresa lo siguiente: “El pedido surge debido a que los comercios, instituciones y quienes habitamos en ese sitio, nos vemos perjudicados por no estar incluidos en dicha normativa. De esta manera, se permitiría una mayor rotación de vehículos con el consiguiente beneficio”.

Por otra parte, el proyecto de “tratamiento de expedientes en condición de archivo del Concejo” propuesto por el presidente del Concejo Germán Bottero, junto al secretario Franco Bertolín, quedó en comisión para seguir siendo tratado. En el considerando, el mismo se justifica expresando que “como la mayoría de estos expedientes no revisten utilidad alguna, resulta necesario adoptar medidas tendientes a resolver situaciones vinculadas al espacio y orden del archivo físico del Cuerpo”.

Para seguir evaluando el criterio de selección, y no correr el riesgo de eliminar material que podría llegar a ser útil en algún momento, o bien, servir como reserva histórica de la ciudad, se planea llevar a cabo en los próximos días una reunión con representantes del Museo Municipal y de la Comisión de Patrimonio Urbano para que brinden su opinión o alguna otra alternativa.



REUNIÓN CON LA

FAMILIA LORENZATTI

Una vez finalizada la reunión, los ediles recibieron a Adriana y Gerardo Lorenzatti, quienes habían solicitado el encuentro mediante una carta enviada a principios de este mes, para expresar sus inquietudes sobre las restricciones del Proyecto de Ordenanza del Plan PeriUrbano-Rural (PPUR) del Noroeste de la ciudad, que afectarían directamente a tierras de su propiedad ubicadas al oeste de calle Santos Dumont y al sur de avenida Fanti - Ruta 70.

Dicho proyecto de ordenanza presentado en julio por el Departamento Ejecutivo -y que generó cuestionamientos de parte de algunos actores por no haber sido convocados a debatirlo previamente - contempla, en la parte que concierne a la familia Lorenzatti, una serie de condicionantes sectoriales de uso de suelo restrictivas, que entre otros son: subdivisión de lotes de amplia extensión: 15.000 m2 cada uno, mínimo de 80 mts. frente a Ruta Pcial 70 cada lote, reservorio en cada lote, "non edificandi" de 20 mts. de ancho cada 200 / 300 mts., y recubrimiento impermeable máximo de sólo el 50% de la superficie de cada lote. El proyecto es amplio, pero la parte que les afecta directamente a ellos, es la enmarcada bajo el título: Área Ampliación Económica con servicios logísticos de grandes parcelas.

“Estamos siempre poniendo restricciones y nos olvidamos de la propiedad privada”, deslizó Adriana en plena reunión. Dado este escenario, la familia solicita se incorporen medidas alternativas o paliativas no incluidas en el proyecto, el que seguirá sin duda requiriendo amplio debate entre varios sectores e intereses particulares y públicos, antes de ser aprobado en el Concejo.

Una vez escuchados sus argumentos, los concejales solicitaron a los hermanos Lorenzatti que sus objeciones sean presentadas ahora de manera escrita y detallada, como así también sus propuestas, para poder analizarlas y tener más herramientas para llegar a un posible acuerdo.