"El objetivo sigue siendo mantener la categoría"

La noche estaba fría en Rafaela, pero en el Germán Soltermam la euforia por la séptima victoria de local en las últimas nueve presentaciones, generaba una temperatura que contrastaba con esos pocos grados que marcaba el termómetro. Aún en el campo de juego, Maximiliano Barbero nos contó en rueda de prensa las sensaciones de este triunfo que generó mayor tranquilidad en los números, pensando que ahora Crucero del Norte está seis puntos por debajo del León.

En el análisis primario de los 95 minutos jugados, expresó que "Encontramos un rival muy duro, que vino a jugarnos de igual a igual y quiso llevarse los tres puntos. El equipo en línea defensiva estuvo muy firme, fue difícil generar situaciones porque había presión constante en todo el terreno de juego, y sabíamos que había que insistir, con el mismo ritmo e intensidad. El partido no iba a salir tan bueno desde el juego, pero pudimos abrirlo otra vez de pelota parada.

Más allá de la expulsión que tuvieron, Sol de América jugó vertical, con los dos puntas arriba que siempre te generan dudas, pero en líneas generales redondeamos un buen partido, que podríamos poder haberlo definido antes o por ahí padecido el empate. Antes los detalles se definían en contra, ahora se definen a favor".

Consultado sobre porqué luego de haber quedado con un hombre de más, 9 de Julio no pudo sacarle provecho a esa circunstancia favorable en el juego, respondió que "lo que pasa es que el rival continuamente te lanzaba, te jugaba rápido. Prácticamente tuvieron cuatro puntas todo el partido, por ahí era difícil en la intensidad y presión de este equipo, lograr paciencia para tener la pelota, y eso no nos pudo dar tranquilidad para tener espacios. Nunca se cansaron de insistir, por algo están en zona de clasificación".

Orgulloso de este condición de prácticamente reducto inexpugnable que tiene el Soltermam, expresó que "si, es el objetivo desde principios de año. Que el equipo que venga a jugar acá se sienta incómodo, que sepa que llevarse algo es complicado, lo conseguimos con mucho esfuerzo y trabajo de los chicos, más el apoyo de la gente. Es fundamental para nuestro objetivo".

Si bien las matemáticas ofrecen un panorama algo más aliviado, no saca el foco de la parte de abajo. "Yo creo que es importante, no hay que desviarse. Seis puntos son dos partidos, te toca perder y se complica, ahora quedamos libres, hay que seguir mentalizados con la misma humildad y sacrificio para que esos seis puntos tomen valor en la última rueda", mencionó el DT.

Pero también es inevitable pensar que de mantener en la cuarta rueda esta tendencia, el equipo puede ilusionarse con la clasificación. Ante este panorama, Maxi puntualizó que "ojalá, creo que es un premio para este grupo, la cabeza está en salvar la categoría. Arrancamos muy mal el torneo por todas las cuestiones que ya sabemos, si tomamos referencia de la segunda y tercer rueda estaríamos segundos. En la primera rueda terminamos 5 puntos abajo y ahora estamos 6 arriba de la zona baja, con gran trabajo de todo el plantel, del cuerpo técnico y de los dirigentes que tuvieron paciencia. Si aspiramos a algo más va a ser un premio, pero el objetivo es mantener la categoría".