Culminó BADA 2023: la artista rafaelina Regina Linares se llevó gratos recuerdos

El encuentro realizado del 24 al 27 de agosto, revalidó lo declarado por la referente de la feria de arte BADA con una concurrencia que superó las cien mil visitas. Durante la exhibición llevada a cabo en el predio de la Rural, se pudo ver el acompañamiento del público a los artistas seleccionados para el evento. En ese contexto, varios visitantes adquirieron obras de calidad a precios accesibles, gracias a la cuidadosa curaduría de los artistas participantes. El concepto del evento fue “ser el puente entre el artista y el público, estableciendo una conexión especial”.

"En BADA, creemos que no es necesario ser un experto en arte para enamorarse de una obra y querer compartirla en nuestra vida cotidiana. El arte nos acerca, nos conmueve y muestra la belleza y la tragedia de la vida. Es simple y universal, no necesita tantas barreras para disfrutarlo", había explicado la artista plástica y fundadora de la feria, Ana Spinetto.



LA ARTISTA RAFAELINA Y SU GRAN PASO POR BADA

Como se adelantó en este medio, María Regina Linares estuvo presente en BADA representando a la ciudad. Para esta edición, decidió llevar obras que trabajó durante este año: "Tienen que ver con un diálogo conceptual entre lo que trabaja el producto de una de las empresas que me acompaña, Gin inmigrante, y lo que a mí me genera, dentro de mi línea de producción, todo esos botánicos con los que trabajan. Tomo desde ahí las semillas, la idea del viaje y en función de eso desarrollé esta serie que se llama "El viaje aún no terminó. Dejate sorprender".

Luego de cuatro días a pleno, terminó muy emocionada por lo vivido y con excelentes resultados en cuanto a las ventas. Comentó para LA OPINIÓN: "Me llevo toda la alegría, el poder participar de algo que reúne 300 artistas del país, es una fiesta para todos nosotros. Es mucha la energía que hay en la relación con otros artistas, con el público, con la gente que trabaja en el arte. La verdad que siempre vuelvo muy feliz, con ganas de seguir trabajando y con ganas de volver a BADA al año siguiente".

Una gran cantidad de público recorrió el stand 142. Sin dudas, Gabriel Levinas fue uno de los que más sorprendió a Regina. En su columna en Lanata sin filtro, en Radio Mitre, hizo una crítica sobre su obra: "Una persona re linda, Regina Linares. Me gustaron mucho las obras chiquitas que ella tiene. Armó lindo el stand, buena colgada... no es fácil colgar bien. Una acuarela muy sensible, muy bien hecha. Maneja muy bien el color y lo que más me gusta es la composición". Además, en vivo, mostró algunas de las piezas de Regina. Luego fue a su stand y compró tres de ellas. La artista expresó su agradecimiento.



ACTIVIDADES Y PRESENCIA DE FAMOSOS

Varios famosos se acercaron al evento y se sacaron fotos con diferentes pintores, fotógrafos y escultores que formaban parte de la muestra en los distintos espacios. Entre los invitados destacados que se pudieron observar en el recorrido estuvo el periodista Carlos Pagni; el conductor de Odisea Argentina recorrió los pasillos de la muestra apreciando los diferentes stands y sus obras. Otro periodista que estuvo presente fue Diego Leuco. El joven estuvo acompañado de su pareja Sofía Martínez y conversó con distintos artistas.

Con respecto a las actividades, estuvo presente el estudio de tatuajes y pinturas Calaca Tattoo realizando tatuajes en vivo. La abogada especialista en derechos de autor, Elba Marcovecchio, ofreció una charla abierta relacionada con la inteligencia artificial y los derechos de autor, mientras que la artista Fabiana Barreda exploró las temáticas del arte, el cuerpo y la tecnología. Ana Spinetto y Sergio Spasiano, dieron una charla gratuita a todos los artistas sobre cuáles son las herramientas y técnicas indispensables para poder vivir del arte.

Entre los artistas destacados, estuvo Milo Lockett exponiendo sus pinturas y haciendo gala de su singular estilo. Además el artista ofreció un taller infantil en el que los niños debían colorear algunos bocetos del artista. Pablo Bernasconi, reconocido por su enfoque único, presentó obras que combinan humor e ingenio y profundidad. Gonzalo Lauda estuvo presentando su serie de batallas, recreando hitos de la historia de la Independencia Argentina.