Victorias de los hermanos Cerúndolo

En la primera ronda del US Open de tenis que comenzó este lunes en Nueva York, la nota saliente para los representantes argentinos fueron los triunfos de los hermanos Cerúndolo.

Juan Manuel, quien había perdido los dos primeros sets ante el bielorruso Ilya Ivashka, luchó para revertir el resultado y se quedó con un gran triunfo en su presentación. El número 93 del ranking ATP logró su primera victoria en un Grand Slam en cinco sets: 2-6, 6-7, 6-3, 6-3 y 6-1, que le demandaron 3 horas y 8 minutos de juego. El próximo rival del más joven de los hermanos será el español Alejandro Davidovich Fokina, quien venció al estadounidense Marcos Girón por 6-4, 6-4 y 6-2.

Luego, Francisco venció al estadounidense Zachary Svaja en cuatro sets: 5-7, 6-4, 6-4 y 6-3.

La nota negativa de la jornada fue que Pedro Cachín perdió ante el local Ben Shelton por 6-1, 3-6, 2-6, 4-6, en dos horas y siete minutos. Hoy jugarán: Facundo Díaz Acosta vs John Isner (Estados Unidos); Tomás Etcheverry vs. Otto Virtanen (Finlandia); Nadia Podoroska vs. Zhen Qinwen; Diego Schwartzman vs. Arthur Rinderknech (Francia); Sebastián Báez vs. Borna Coric (Croacia) y Guido Pella vs. Lloyd Harris (Sudáfrica).