Títulos para la Crema en Femenino

Este domingo, en cancha de Argentino de Humberto, se jugó la última fecha del Fútbol Femenino, en esta ocasión en las categorías Primera y Sub 14.

Atlético de Rafaela se quedó con los títulos de ambas categorías de LRF. Los resultados fueron los siguientes:

Primera división: Deportivo Susana Blanco 0 vs. Atlético de Rafaela 6 y Deportivo Susana Verde 3 vs. Libertad de Sunchales 2.

Sub 14: Bochófilo Bochazo 1 vs. 9 de Julio 1 y Argentino de Humberto 0 vs. Atlético de Rafaela 2.