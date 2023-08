Atlético quiere darlo vuelta frente a Colón de San Justo

El partido de vuelta de la tercera etapa de la Copa Santa Fe entre Atlético de Rafaela y Colón de San Justo se disputará este martes. A partir de las 21, en el estadio Monumental, la Crema intentará revertir el 0-1 de hace una semana en la ciudad del norte provincial. Gustavo Zamaro, asistido por Juan Fernández y Tomás Brenú, y con el cuarto árbitro Sebastián Medina (todos de la Liga Esperancina), impartirán justicia.

El elenco dirigido por Juan Sabia no pudo hacer pie en el encuentro de ida con un equipo juvenil que hoy tendrá un poco de mayor experiencia, con el acople de algunos futbolistas del plantel profesional, como el volante Thobías Arévalo y el delantero Gino Albertengo. El ganador de este enfrentamiento se medirá posteriormente con Colón de Santa Fe.

Los jugadores citados del local son los siguientes: Arqueros: Mayco Bergia y Gastón Unrein.

Defensores: Iván Bravo, Julián Fuyana, Gastón Tellechea, Bruno Riberi, Tomás Androetto y Kevin Jappert.

Mediocampistas: Brian Goro, Lisandro Merlino, Ian Ostertag, Thobías Arévalo y Santiago Varela.

Delanteros: Agustín Bianciotti, Valentín Luciani, Agustín Alfano, Gino Albertengo y Francesco Toldo.



PRECIOS DE LAS ENTRADAS

Atlético anunció ayer que las localidades tendrán un valor de 1.000 pesos (popular) y 2.000 pesos (platea Este). Las boleterías estarán habilitadas este martes desde las 18.00, mencionando que por tratarse de Copa Santa Fe no corre el beneficio de ingreso al estadio con socios de cuota al día.

Para el público local se habilitarán dos sectores: Tribuna popular de calle Víctor Manuel y Platea Este (ingreso por Víctor Manuel y Primera Junta).



CRUCES DEFINIDOS

Los octavos de final, a jugarse entre el 3 y el 17 de septiembre, ya tienen varias series estipuladas. Este es el detalle: Juventud de Malabrigo vs Juventud de Esperanza; Libertad de Sunchales vs Unión de Santa Fe: Atlético Sastre vs Sportivo Las Parejas; Argentino de Rosario vs Newells Old Boys; General San Martín o Central Córdoba vs Rosario Central y Arteaga vs Centenario.

Además Ben Hur espera por el ganador de 9 de Julio o Peñarol. Hay que recordar que esta instancia se disputará a partido único, siendo local el equipo de menor categoría. Si ambos están en la misma, la localía se definirá por sorteo.