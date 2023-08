Sensaciones y sentimientos

EL HECHO TEATRAL Y LA VIDA



Por Hugo Borgna



“Sra. SMITH: señor capitán, ya que nos ayudó a poner todo esto en claro, póngase cómodo, sáquese el casco y siéntese un instante.

“EL BOMBERO: Discúlpeme, pero no puedo quedarme mucho tiempo. Estoy dispuesto a sacarme el casco pero no tengo tiempo de sentarme (se sienta). Les confieso que vine a su casa por un asunto totalmente distinto. Estoy en misión de servicio.

“Sra. SMITH: Y en qué consiste su misión, señor Capitán?

“BOMBERO: Hay fuego en la casa de ustedes?

“Sra. SMITH: Por qué nos pregunta eso?

“BOMBERO: Porque… tengo órdenes de apagar todos los incendios de la ciudad

”Sra. SMITH: (olfateando): No debe haber nada en la cocina. No hay olor a quemado.

“BOMBERO (desolado): Nada de nada? No tendrán al menos algún fueguito de chimenea, algo que arda en el desván o en el sótano? Un pequeño principio de incendio, al menos?

“Sra. SMITH:. Escuche. No quiero apenarlo, pero me parece que no hay nada en esta casa por el momento. Le prometo que le avisaré apenas haya algo.

“BOMBERO: Gracias. Me haría un gran favor”

“Sra. SMITH: Prometido.”

El hecho teatral tiene el encanto de lo imprevisible, dentro de un ámbito donde realidad y ficción juegan a quien es más protagonista. Muchas veces la lógica pasa por un hilo tan fino como el que lleva la acción de “La cantante calva”, de Eugene Ionesco. Otras, toma la vida cotidiana y la muestra con toda crudeza.

Se ha escrito mucho acerca de lo que representa sentir las tablas de un escenario, el alto valor comunicacional que transmiten a los actores. Sin embargo, no es el completo enfoque del encanto del hecho teatral en toda la dimensión del círculo que envuelve también al público, que es mucho más que un espectador interesado en una historia que va creciendo y se multiplica cuando el público, retirado ya de la sala, lleva consigo actuaciones, historia y posibles situaciones derivadas.

Los actores no son ficción. Están habitados por vivencias espirituales propias, no necesariamente iguales a lo que están eventualmente representando, dos vidas juntas proyectándose hacia una sala donde el silencio cómplice quiere saber más de esos personajes palpitándose, confesándose hacia la verdad del hecho que no es totalmente ajeno, ni siquiera despegado de lo que insinúan las líneas escritas y el movimiento indicado.

No importa si la verdad está en la historia representada o en la piel respetuosa de la línea escrita o en la indicación precisa de un director, protagonista también como el más comprometido.

No interesa tampoco si es más fuerte la voluntad receptiva de los que escuchan y ven a sus amigos, vecinos o parientes haciendo vivir en el escenario situaciones que nunca se sabrá si existieron o solo las imaginó un autor.

La verdad es eso que, siendo, no es y se apodera de personajes ideales sobrevolando el misterio de la actuación ¿Cuánto hay de la experiencia personal de los intérpretes?

Teatro es el hecho irrepetible, la inigualable sensación de presencia totalmente circunstancial. ¿Quiénes serán en la siguiente representación, nacida y agotada en sí misma, los que desde una butaca verán la misma historia, sabiendo íntimamente que esa tarea puntual será única?

Teatro es arte y vida, conversación piel a piel con las vivencias.

El modo más real de la ficción.