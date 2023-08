Charla sobre prevención de adicciones

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Impulsado por el Partido Demócrata Progresista, hoy tendrá lugar una disertación sobre prevención de adicciones. Desde el PDP Sunchales queremos invitarlos especialmente a nuestra próxima actividad.

La realización, con acceso libre y gratuito, tendrá lugar a partir de las 19:30 en la Sala del Centro de Cultura Artística "Amigos del Arte".

En la oportunidad se contará con la presencia de Sebastián Mascherano, autor del libro "El Infierno tan temido, historia de un sobreviviente" en el cual confiesa sus problemas y cómo los superó.

Será sin lugar a dudas una charla de alto contenido en la cual se podrá acceder a un testimonio valioso. El momento también es el adecuado puesto que en este tiempo se escucha cada vez de manera más frecuente expresiones acerca del impacto de las drogas en la ciudad.

Los organizadores resaltaron que "por eso, consideramos que resulta imprescindible ofrecer este tipo de alternativas, voces que ofrezcan caminos alternos y salidas comprobadas que puedan ser recorridas por quienes se encuentran atravesando una situación similar. “A los 46 años y con 11 años de rehabilitado, pude aprender todo en base a esta enfermedad y no se cura. Aquel que se enferma con las drogas y el alcohol lo va a llevar toda la vida. Soy un enfermo rehabilitado que pude cambiar el estilo de vida. Tuve que aprender nuevamente. Recién cuando tomé la gran decisión en marzo de 2012 de dejarme ayudar, llegué a una comunidad terapéutica y pude entender de qué se trataba”, reconoció Mascherano.“Uno no se da por vencido: siempre piensa que tiene hilo en el carretel y que es un vicio que lo va a poder dejar. Empecé con el alcohol, que es la gran droga pero la sociedad no entiende porque es legal, es la primera que te desinhibe. Y así fue como llegué a mi gran amor que fue la cocaína”, relata en su libro, un testimonio crudo, directo que será de gran utilidad para quienes asistan.