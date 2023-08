Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, visitó Sunchales invitado por el Grupo Sancor Seguros

SUNCHALES.- Edelman, agencia de comunicación que, desde hace unos días comenzó a ser la responsable de la difusión de actividades del Grupo Sancor Seguros, difundió un informe de la actividad cumplida el pasado fin de semana en esta ciudad y cuyo texto reproducimos en esta página. El pasado viernes 25 y sábado 26 de agosto, el presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, estuvo en Argentina invitado por Grupo Sancor Seguros. Concretamente, visitó esta ciudad, donde la cooperativa aseguradora tiene su Casa Central, para participar de una tradicional celebración de la organización, donde se ven reflejados los valores del esfuerzo, del trabajo en equipo y del compromiso con la tarea.

El encuentro, además, reunió a funcionarios públicos, entre los cuáles se destacan el Embajador de la República Oriental del Uruguay en la República Argentina, Carlos Enciso Christiansen; el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti; y el presidente de Fundación Konex, Luis Ovsejevich; el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo como así también ejecutivos de importantes compañías; y don Luis Landriscina, quien recibió un homenaje como amigo de la casa y principal promotor de este espacio de encuentro profundamente enraizado en las tradiciones de la Argentina rural.

Durante la jornada, con el objetivo de recordar sus raíces y mantener vivas las tradiciones que los definen, los asistentes pudieron sumergirse en la cultura santafesina, disfrutando de comidas y actividades autóctonas, shows y degustación de embutidos artesanales.

No obstante, la ocasión trascendió la mera celebración de tradiciones. El mandatario uruguayo aprovechó para conocer el Edificio Corporativo y las instalaciones de CITES, su Centro de Innovación, Tecnológica Empresarial y Social dedicado a desarrollar, invertir e incubar startups deeptech basadas en soluciones disruptivas a problemas globales. Allí intercambió mensajes con científicos y tecnólogos de todo el país. Este fondo lanzó su oferta pública en 2020 y más de una veintena de inversores se sumaron a la propuesta para invertir en ciencia y tecnología a través del mercado de capitales.

“Quiero agradecer a la gente de Sancor Seguros, es un gusto conocerlos. Hace instantes veníamos hablando con la gente del Grupo, de esa Argentina próspera, la Argentina que trabaja, y que hace de esta una gran nación. Y quiero mencionar una canción muy linda de mi país que recita: “árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal”, y esto demuestra que, pese a ser hombres de futuro, nunca debemos de dejar de mirar por el espejo retrovisor para no repetir lo que está mal, pero sobre todo para imitar y continuar lo que está bien. Y en este mundo globalizado tenemos una divina oportunidad como sociedad de apegarnos más a lo nuestro, al pago, a las tradiciones, y a la vez ser ciudadanos del mundo. Y eso hemos visitado hoy, hemos hablado de seguros agrícolas y al mismo tiempo estuvimos en el lugar que se genera investigación e innovación y se crea lo que no existe. Aquí en Sunchales, en un pueblo chico del interior del país donde vive y vibra esa Argentina que admiramos tanto, al mismo tiempo apegados a la tierra, apegados a la tradición, está creándose el futuro”, manifestó Lacalle Pou.

Finalmente, en un gesto cargado de gran simbolismo y para conmemorar tan ilustre visita, las máximas autoridades del Grupo Sancor Seguros -encabezadas por su Presidente, Gustavo Badosa, y su CEO, Alejandro Simón- presidieron la ceremonia de plantación de un árbol en el sector donde se encuentra la piedra fundacional de sus instalaciones centrales, un tributo tangible a la unión de historia y futuro.

“Este tradicional evento refleja los valores fundamentales que han guiado a nuestro Grupo desde sus inicios. Por ello, nos orgullece especialmente contar con la presencia de Luis Lacalle Pou, que atestigua la importancia que atribuimos a las relaciones con nuestros amigos y vecinos de Uruguay y esperamos seguir consolidando los lazos entre nuestras naciones y contribuyendo al desarrollo de nuestras comunidades”, expresó Alejandro Simón.