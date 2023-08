En plena campaña, Massa anunció un amplio paquete de medidas para sostener el consumo

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer un amplio paquete de medidas destinadas a sostener el consumo y compensar el fuerte impacto de la devaluación sobre los precios, que alcanzarán a trabajadores, jubilados, monotributistas, beneficiarios de la tarjeta Alimentar, empleadas domésticas y trabajadores en general vía créditos baratos.

"El objetivo central es que cada uno de los sectores de la economía tenga de alguna manera el apoyo del Estado", dijo Massa. Adelantó que "cada uno de los organismos públicos y ministerios a lo largo de esta semana contará en detalle" en qué consisten estos "programas de beneficios, de créditos o de quita de impuestos".

El paquete incluye el pago de una suma fija de 60 mil pesos, en dos cuotas de 30 mil en septiembre y octubre, para los trabajadores privados y los estatales de la Nación que ganan hasta 400 mil pesos. La suma se tomará a cuenta de lo que se acuerde en la futura paritaria.

En el caso de las micropymes, el Estado devolverá el 100% de la suma fija en las contribucionespatronales, y en el de las pymes, el 50%. En el sector privado, Massa dijo que serán 5,5 millones de trabajadores los beneficiados. En los empleados públicos, los que cobran hasta 400 mil recibirán lo mismo.

Massa invitó a las provincias y municipios, a aplicar también la medida para mejorar los ingresos. Además, el paquete incluye un bono de 37 mil pesos en septiembre, octubre y noviembre para jubilados y pensionados, y la exención del pago del componente tributario por seis meses para monotributistas de las categorías A, B, C y D.

"Con estos aumentos, la jubilación mínima alcanzará un 147% de incremento anual", aseguró el funcionario en un video difundido en redes sociales. Además, informó que podrán acceder a créditos de hasta $ 400.000 en 24, 36 o 48 cuotas a un cuarto de la tasa que hoy tienen los bancos, junto con la devolución del IVA para las compras en comercios con tarjeta de débito.

De esta forma, en el caso de los jubilados, de ser una compensación "por única vez" o "extraordinaria", por la disparada inflacionaria los bonos para jubilados han pasado a ser permanentes y en valores ascendentes. En agosto había sido de $20 mil.

En tanto, Alberto Fernández, a través de "X", retuiteó el video difundido por el ministro de Economía y con un texto remarcó que los cambios anunciados, los pidió él. "Tras los efectos de la devaluación y la inflación, les encomendé a los ministerios de Trabajo, Nación y Economía, que promuevan una serie de medidas para mejorar el ingreso de las y los jubilados y trabajadores formales e informales", posteó el Presidente.



UNA POR UNA

TODAS LAS MEDIDAS

• Jubilados y pensionados: bonos y créditos. Los jubilados y pensionados recibirán un refuerzo de $37.000 en septiembre, octubre y noviembre, lo que elevará a $124.000 el monto total que percibirán a partir del próximo mes.

A través de mensajes en redes sociales, Massa dijo que en este caso, están destinadas "a los jubilados y pensionados así también como a los beneficiarios de otras pensiones, que son casi 7 millones de personas", a los que afirmó que decidieron "modificar el refuerzo que les íbamos a dar".

Además, destacó que en el caso de las compras que realicen con tarjeta, "les vamos a devolver en la tarjeta misma hasta $18.000 de reintegro del I.V.A por las compras que realizan".

También, recordó que "tienen un programa de crédito a su disposición por más de $400.000 millones que les permite acceder a créditos de hasta $400.000 a un cuarto de la tasa que pagan en el banco a 24, 36 y 48 meses".



• Medidas para monotributistas.

Habrá un acceso a crédito por hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria con garantía 100% del Estado".

Massa también destacó que "se pondrá en marcha el monotributo productivo para la incorporación a la economía formal de los trabajadores independientes que están en la economía informal".



• Aumento y refuerzo para la Tarjeta Alimentar. Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y un incremento adicional del 30%.

El responsable de la cartera económica explicó que se va a reforzar la Tarjeta Alimentar con un incremento adicional en dos cuotas mensuales, con el siguiente detalle:

Para las familias con un hijo: $ 10.000.

Para las familias con dos hijos: $ 17.000.

Para las familias con tres hijos: $ 23.000.

El jefe del Palacio de Hacienda enfatizó que "además, terminado el refuerzo, la tarjeta alimentar aumentará un 30%".



• Crédito para trabajadores. El candidato presidencial anunció una línea de créditos para trabajadores de hasta 48 meses de plazo, con tres meses de gracia y con una tasa de interés por la mitad de la que se cobra en el mercado financiero.

Explicó que se va a poder acceder a líneas de crédito de hasta $400.000 en 24, 36 ó 48 cuotas y los fondos se depositarán en la tarjeta de crédito bancaria dentro de los 5 días hábiles".

El ministro detalló que "el programa tiene fondos disponibles por 400.000 millones de pesos y la tasa de interés es la mitad de la que se paga actualmente sobre el saldo de las tarjetas de crédito".

Massa indicó que el préstamo "se va a poder hacer con un trámite simple electrónico y con la posibilidad de que lo debiten de el sueldo".

El ministro dijo que "en las próximas horas, la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Fernanda Raverta) dará más detalles del sistema".



• Medidas para el Agro. Se anunció la reducción a cero de los derechos a la exportación para una serie de productos de las economías regionales y ayuda para productores en situación de emergencia y para industriales que procesan soja.

Indicó que habrá "retención 0% para economías regionales con valor agregado industrial como el vino, el mosto, el arroz, el tabaco, la producción forestal, y la cáscara de citrus, entre otras".

"Todos los productos que tienen un proceso de industrialización para las exportaciones, van a tener retenciones cero a los efectos de aumentar nuestras exportaciones con valor agregado", enfatizó el ministro.

Massa destacó además que habrá "un nuevo programa de siembra para trigo y maíz con entrega de hasta 5 toneladas de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria a partir de un convenio con la compañía YPF Agro".

El responsable de la cartera económica señaló que "vamos a continuar con el programa Puente al Empleo, para el sector agropecuario, que transforma los planes sociales en empleo registrado para quienes tomen trabajo en el sector rural, manteniéndose durante un año los planes".

Massa adelantó también un nuevo "Programa de Incremento Exportador y dijo que para los productos como la harina, el aceite y el pellet de soja vamos a dar la posibilidad de disponer del 25% de las divisas para comprar transitoriamente poroto de soja para procesar, manteniendo los puestos de trabajo de las plantas industriales y generando valor agregado en nuestro complejo industrial sojero".



• Fortalecer las exportaciones. Habrá un nuevo programa de 770 millones de dólares para prefinanciación de exportaciones:

- 550 millones de dólares del Banco Nación de la Argentina.

- 220 millones del Banco Bice.

"El objetivo es que las empresas que venden trabajo argentino al mundo tengan todas las herramientas para seguir aumentando el volumen de exportación y acumular reservas", señaló.



• Potenciar Trabajo. El titular del Palacio de Hacienda anunció refuerzos también para quienes perciben el plan Potenciar Trabajo.

Los beneficiarios recibirán un refuerzo de $20.000 que se pagará en dos cuotas de $10.000 en septiembre y octubre, en conjunto con los haberes que tendrán su actualización tras absorber la actualización del salario mínimo.



• Acuerdos de Precios. Habrán un "sendero del 5% con más de 400 empresas que representan 50.000 productos de higiene y alimentos de primera necesidad de la canasta de los argentinos", dijo Massa.

"Para este programa ponemos un beneficio del 6% del total de impuestos que pagan las empresas en descuento del IVA y del impuesto a las ganancias de cada una de esas empresas",.

"El esfuerzo lo hacemos en conjunto, las empresas y el Estado argentino", indicó.

Subrayó que a partir de ahora habrá "cero aumentos de combustibles hasta el 1° de noviembre, y cero aumentos de medicamentos".



• Prepagas. Massa anunció la suspensión del aumento de las prepagas para familias con ingresos inferiores a $2 millones mensuales. Es por 90 días. Se suma a las medidas informadas este domingo para fortalecer los ingresos de los ciudadanos.

"Hemos decidido suspender el aumento de la medicina prepaga por los próximos 90 días, para todos aquellos hogares que no superen el ingreso de los $2 millones", adelantó el titular de Hacienda en un video en sus cuentas de redes sociales.

El objetivo, dijo Massa, es que "los efectos de que el esfuerzo que hace los trabajadores y el Estado también venga acompañado por una atención de la salud que no castiguen las cuentas del trabajador".

Con los aumentos de julio y agosto, los planes familiar para un matrimonio con 2 hijos menores se ubicaron entre los $120.000 y los $165.000 mensuales.

La suba acumulada de la medicina privada en los primeros 8 meses del año se el 66,16%, mientras que el IPC del 2023 registró hasta julio una variación de 60,2%, sin contar aún el índice de agosto.



• Empleadas domésticas. El Gobierno anunció un bono de 25 mil pesos para trabajadores de casas particulares.

Será un refuerzo de $25.000 por única vez, en dos cuotas mensuales, de forma proporcional a las horas trabajadas.

Para los empleadores con ingresos de hasta 2 millones de pesos por mes, el Estado va a reembolsarles el 50% de este refuerzo, dijo el ministro de Economía, Sergio Massa.

"Más de 424 mil personas serán beneficiadas", destacó el funcionario, candidato presidencial de Unión por la Patria. (NA)