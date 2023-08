Crece la expectativa a menos de dos semanas de las elecciones santafesinas

Por Darío H. Schueri



Desde Santa Fe.- Con su candidatura a diputado provincial, Omar Perotti pondrá en juego el domingo 10 de setiembre su ascendente carrera política que comenzó el 10 de diciembre de 1991 con la primera intendencia de Rafaela, siguiendo por el ministerio de la producción, senaduría provincial, diputación y senaduría nacional y finalmente gobernador. Un revés electoral propio -ni hablar si se le suma la gobernación- pondría al peronismo en estado catatónico y de antropofagia de insospechadas consecuencias.



OMAR PEROTTI VERSUS CLARA GARCÍA

Solo 91.497 votos separan al frente Juntos Avancemos (464.797 votos en las primarias) de Unidos para Cambiar Santa Fe (556.294 votos en las primarias) en la categoría Diputados, para lo cual Omar Perotti (que obtuvo individualmente 284.064 votos) tiene que conseguir que al menos la mitad de las supuestas 200 mil personas adicionales que irían a votar el próximo 10 de setiembre, lo hagan por la lista de diputados del Frente que él encabeza, sin perder ningún voto propio del 16 de julio.

En Unidos para Cambiar Santa Fe la cabeza de lista Clara García, que obtuvo 155.161 votos individuales, deberá asegurarse que quienes votaron al resto de las otras dos listas en las PASO -de José Corral y de Dionisio Scarpin- fidelicen la voluntad de seguir apoyando a ése Frente para, al menos mantener la diferencia inicial en pos de “los nuevos” que le asegure el triunfo.



AMALIA GRANATA,

¿EL CISNE NEGRO?

Amalia Granata que obtuvo el pasado 16 de julio 180.653 votos, necesita poco mas de 100 mil nuevos sufragios para empatarse a sí misma con el resultado del 2019 (284.755) que la sentó en la banca que ocupa junto a 5 legisladores más, y que tratará de pescarlos, además de los nuevos electores, dentro de Unidos, para lo cual comenzó su arenga contra Clara García; sin dejar de atender también a Omar Perotti para capturarle voluntades independientes que el 16 de julio hayan optado por el Gobernador.

La actual diputada tiene además la plusvalía de Javier Milei que sacó más de 600 mil votos en la Provincia con quien, si bien no comparten espacio, emparentan ideas (“somos primos”, ironizó).

Granata tiene como competidor directo “ProVida” al rafaelino Juan Argañaraz de Viva la Libertad (con cierta afinidad “mileísta”) que obtuvo 60.576 votos y necesita el 10 de setiembre superar los 80 mil votos para volver a sentarse en la banca que ocupa.

Preciados 80 mil votos por los que irán además Carlos del Frade (66.956 en las primarias) del Frente Amplio por la Soberanía y Rubén Giustiniani (44.141 en las primarias) de Igualdad y Participación.



LEWANDOWSKI, EL

MÁS COMPLICADO

En cambio el candidato a gobernador Marcelo Lewandowski (279.164 votos en las primarias) tiene un serio problema en términos nominales: individualmente quedó a más de 227.113 votos debajo de Maximiliano Pullaro (506.277 votos en las primarias), pero que Frente contra Frente la distancia se estira a 546.215 votos, diferencia imposible de achicar en términos matemáticos.



LA LEGISLATURA, INESPERADO

CAMPO DE BATALLA

La Asamblea Legislativa del pasado jueves, con posterior suspensión de las sesiones previstas en cada Cámara, evidenció de manera cruda -casi cruenta- el escenario preelectoral provincial, cuando la oposición decidió aprobar solamente 19 de los 48 pliegos enviados por el gobernador Perotti, avalando solamente las postulaciones de quienes ya eran subrogantes o adjuntos y pasaron a titulares. “Así como empezó Perotti, así termina; en la transición política es cuando más hay que dialogar con quienes pudieran llegar a ser el próximo gobierno”, dijo el diputado Fabián Bastía del sector de Maximiliano Pullaro.

Miguel Rabbia, senador del riñón de Marcelo Lewandowski y futuro diputado provincial, acusó al “pullarismo” de “parecerse más cómplices que dirigentes del pueblo” al, según su entender, “privar a los santafesinos de tener una mejor justicia para combatir el delito; ¿no escuchan la demanda de nuestra sociedad”?, se preguntó.

Serán dos semanas muy tensas en la Provincia de Santa Fe, que no dejarán de ser leídas por los actores nacionales, toda vez que la dupla Perotti – Lewandowski no dejan de ser referentes del candidato presidencial Sergio Massa; mientras que Maximiliano Pullaro lo es de Patricia Bullrich.

Javier Milei no tiene candidatos en la Provincia, pero las elecciones de Amalia Granata junto con la dupla Edelvino Bodoira (a gobernador) y Juan Argañaraz (diputado) no dejarán de ser observadas por los analistas políticos.

Aunque está visto que Milei tiene entidad propia, cualesquiera sea la suerte de quienes digan empatizar políticamente con él.