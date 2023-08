García de Luca apuntó duro contra Javier Milei

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El diputado nacional Sebastián García de Luca, de Juntos por el Cambio, apuntó contra el candidato presidencial Javier Milei, por La Libertad Avanza, al afirmar que el libertario pretende "eliminar a la casta", pero tiene acuerdos con "menemistas, duhaldistas y kirchneristas".

De Luca sostuvo que las ideas de Milei son "buenas para Tik Tok" y disparó: "Cuando ves la letra chica empieza a tener ruido. No va a practicar la dolarización instantánea, sino que se haría mínimo dos años".

En esa línea indicó: "Dice que va a ajustar el Estado, pero no va a echar a nadie; que quiere eliminar la casta, pero hace acuerdos con el menemismo, el duhaldismo y el kirchnerismo".

Consultado por cómo quedó su espacio tras la interna y las perspectivas para las generales, de Luca dijo: "JxC no había pasado este proceso, con lo cual creo que con ese liderazgo que viene es claro".

La semana pasada, Bullrich, que se impuso en la interna presidencial de Juntos por el Cambio frente al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, relanzó su campaña de cara a las generales.

La ex ministra de Seguridad de la Nación viene de quedar segunda entre los espacios más votados.

Asimismo, se conoció que Bullrich anunciaría en las próximas horas a su ministro de Economía, en caso de resultar electa como presidenta.