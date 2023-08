River goleó a Barracas Central

River goleó por 5-1 a Barracas Central en el Monumental, por la segunda fecha de la zona 1 de la Copa de la Liga. El Millonario así logró su primer triunfo en el certamen tras el debut con derrota ante Argentinos Juniors, mientras que el Guapo sumó la segunda derrota y no logra despegarse de la zona baja de la tabla acumulada.

En un entretenido primer tiempo, el gran protagonista fue Bruno Sepúlveda, debido a que primero abrió el marcador para Barracas Central después de otra pelota parada que sufrió River y, luego, puso el empate con un tanto en contra al peinar un tiro libre de Nicolás de la Cruz.

En el medio, hubo polémica: el asistente Lucas Pardo vio entrar la pelota después una serie de rebotes que terminaba en el empate de Enzo Díaz, pero el VAR corroboró que el arquero Guido Villar manoteó el balón antes de que entrara.

El equipo de Martín Demichelis tuvo la posesión como se podía especular en la previa, pero le faltó profundidad y no generó demasiadas situaciones como para irse al descanso en ventaja. Un remate de Esequiel Barco y un mal control de Manuel Lanzini cuando estaba solo, fueron las más claras.

Cuando iban apenas dos minutos del complemento, Nicolás de la Cruz puso el 2-1 y empezó a encaminar la noche del equipo conducido por Martín Demichelis, que se terminó de resolver a partir de la expulsión de Rodrigo Insúa a los 25, instantes después de que el hijo del entrenador de San Lorenzo se perdiera el empate.

En el cierre fue a puro gol: Pablo Solari puso el tercero después de una contra letal, Salomón Rondón festejó por primera vez en el Monumental y el último fue otra vez de Solari, quien la picó ante la salida de Villar.



JUEGA HOY. 20hs Banfield vs Rosario Central, 21.30hs Atlético Tucumán vs Instituto.