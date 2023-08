Con apoyo de Santa Fe Global, una pyme rosarina concretó su primera exportación

Una nueva empresa santafesina llevará sus productos a las góndolas de Latinoamérica. Se trata de la firma rosarina Arbanit, fabricante de cubanitos rellenos. Esta pyme participa de forma activa de las iniciativas de promoción de exportaciones de la provincia de Santa Fe, y recientemente selló la llegada de 165 mil unidades de sus productos a los mercados de Uruguay y Paraguay.

Arbanit atravesó un largo camino de preparación para poder concretar esta primera exportación. En ese proceso recibió el acompañamiento de la agencia provincial Santa Fe Global. El secretario de Comercio Exterior de Santa Fe, Germán Bürcher, al referirse a este hito de la empresa rosarina, expresó que “nos llena de orgullo que cada vez más pymes santafesinas se sumen a la internacionalización de sus producciones. Es uno de los objetivos que nos planteó el gobernador Omar Perotti, y creemos que, con mucho esfuerzo tanto de la gestión como de los empresarios, se está logrando. Sorteamos obstáculos inéditos como la pandemia, que hizo que se suspendieran eventos que son claves para la promoción de exportaciones. Sin embargo, encontramos alternativas para seguir proponiendo el camino de comercio internacional, la inversión y la generación de divisas a partir de la calidad de procesos y la exportación de valor agregado”.

"Exportar implica la profesionalización de procesos y la inversión en capital humano, trazando un camino de crecimiento y visión hacia el futuro. Sabemos que alcanzar la exportación requiere apuntar al mercado adecuado y también contribuir a su desarrollo. En línea con esto, la Secretaría de Comercio Exterior tiene como objetivo fortalecer los mercados regionales, especialmente para las pymes, ya que la familiaridad cultural y lingüística en destinos regionales facilita y respalda el proceso de crecimiento en el mercado internacional”, concluyó Bürcher.



UN PRODUCTO PREMIUM,

DE ALTA CALIDAD

Arbanit nació en Rosario en el año 2015, cuando Ivo Kraljev y Gabriel Freites decidieron crear un producto que, en palabras Kraljev, uniera “comida y felicidad”. Por entonces consiguieron una maquinaria para elaborar los típicos cilindros de oblea rellenos conocimos como cubanitos, y se propusieron crear un producto premium, de primera calidad. Tras algunas pruebas y cambios en la manera de comercialización, en poco tiempo consiguieron instalarse en más de 4.000 puntos de venta en todo el país y ahora concretaron ventas a los mercados paraguayo y uruguayo.

Sobre las características distintivas del producto, Kraljev sostuvo que “en el mercado no había un producto en la categoría cubanito que sea percibido como de alta calidad. Siempre fue algo más bien menospreciado. Por eso decidimos hacer un producto premium, coherente con una estrategia de comunicación a la altura. Esa combinación nos ayudó a penetrar fuertemente en los mercados nacional e internacional.”

Sobre la calidad final lograda, destacó que “hay una sorpresa que los productos Arbanit le generan a la gente cuando los prueban por primera vez. Es una sensación de amor al primer mordisco. Eso para nosotros es impagable y es lo que perseguimos día a día”.

Arbanit se sumó recientemente al nutrido conjunto de empresas santafesinas que exportan a Uruguay y Paraguay. El mercado latinoamericano es el segundo de mayor relevancia para las producciones de Santa Fe. En particular, los mercados de Paraguay y Uruguay, tomados en conjunto, crecieron en 2022 cerca de un 12% en términos de cantidad de dólares exportados respecto del año anterior. A su vez, se redujo un 17% el volumen exportado, lo que supone una mayor calidad de los productos que arriban a esos mercados.

En este contexto, Arbanit lleva 6 años preparándose para poder concretar esta exportación, siendo parte de diversas iniciativas entre las que se destacan la participación en ferias en programas y eventos estratégicos para el rubro como Desafío Exportador, Semana Comex, la expo FIAR, la SIAL de París y la feria Anuga en Alemania, de la que participarán con apoyo provincial en octubre del 2023. A raíz de este trabajo de transformación de la empresa hacia su internacionalización, lograron concretar la llegada de 5 pallets con 92 mil unidades a Paraguay y 3 pallets con 73 mil unidades a Uruguay.

“Exportar es un cambio cultural”, explicó Kraljev, quien detalló: “Teníamos arraigado que no nos veíamos exportando. Todo el camino que hicimos nos ayudó a cambiar y a mejorar nuestra empresa. Creo que este cambio de concepción que estamos transitando es la transformación más importante que va a tener Arbanit. En la industria alimenticia esto es todavía más dinámico, porque los requerimientos mundiales son cada vez más estrictos. Por eso estamos procurando sumar experiencia y profesionalizarnos profundamente, buscando tecnología y personal que nos asesore”.