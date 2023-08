Ben Hur pasó en la Copa Santa Fe

Ben Hur hizo los deberes y selló el pasaje a los octavos de final de la Copa Santa Fe. En el partido de vuelta de la tercera fase le ganó con autoridad a Central San Carlos en el estadio Néstor Zenklusen por 2 a 1, ratificando el 1 a 0 que había logrado una semana atrás de visitante.

El elenco dirigido por Rolando Carlen estuvo sólido y en el primer tiempo aprovechó el buen presente de Diego López, que otra vez volvió a decir presente para darle tranquilidad a su equipo, como en el partido de ida. Si bien el elenco visitante intentó buscar la paridad, no tuvo demasiadas ideas y promediando el complemento Lucas Carrizo terminó de asegurar la clasificación, más allá del descuento de Meinardi en la parte final.

De esta manera, Ben Hur se llevó la clasificación y el cheque de 450.000 pesos, a la espera de conocer su rival para una serie que seguramente será muy atractiva, ya sea con 9 de Julio o Peñarol.



BEN HUR 2 - C. SAN CARLOS 1

Estadio: Néstor Zenklusen.

Arbitro: Agustín Vegetti (Liga Santafesina).

Ben Hur: Gonzalo González; Kevin Acuña, Luciano Cura, Pablo Moreyra y Lucas Carrizo; Sebastián Jiménez, Ignacio Schell Grane, Matías Clemenz y Matías Rojo; Diego López y Nicolás Santini. Sup: Joaquín Aylagas, José Alberto, Leandro Sola, Juan Bessone, Cristian Barco, Kevin Mansilla y Lautaro Larrasábal. DT: R. Carlen.

Central San Carlos: Nahuel Ambort; Nicolás Pochettino, Germán Grenón, Lorenzo Ceballos y Rafael Falvo; Tomás Fontanella, Facundo Ravelli, Ronald Garutti y Federico Sola; Juan Manuel Gallego y Bruno Duarte. DT: Gonzalo Schmidhalter.

Primer tiempo: a los 21' gol de Diego López (BH)

Segundo tiempo: a los 20' gol de Lucas Carrizo (BH) y 41' Lucas Meinardi (CSC).