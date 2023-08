Fallecimiento del fiscal fiscal Federico Delgado

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El fiscal federal Federico Delgado murió ayer a los 54 años, como consecuencia de una enfermedad terminal.

Así lo confirmó la página de noticias de la Procuración General a través de un comunicado en el que expresan su profundo pesar por el fallecimiento y envía sus condolencias a sus familiares, amigos y colaboradores.

Delgado se desempeñaba como titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 6 de la ciudad de Buenos Aires y desde principios de años se sabía que cursaba un cáncer de pulmón.

Nacido el 7 de octubre de 1968, era abogado y licenciado en Ciencias Políticas, carreras que estudió en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y realizó además postgrados sobre el sistema penal y reglas internacionales contra la corrupción.

En ejercicio, Delgado impulsó causas importantes como la investigación por enriquecimiento ilícito de José López, el ex secretario de Planificación del kirchnerismo, y la indagatoria por los Panamá Papers, que involucró al ex presidente Mauricio Macri en los primeros días de su gestión.

El también profesor universitario estuvo a cargo de la averiguación concerniente a la tragedia de Once, donde 52 personas murieron y otras 789 resultaron heridas por el impacto del tren en la estación Once en la mañana del 22 de febrero de 2012.

Además, investigó las redes de trata de personas y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en el Primer Cuerpo del Ejército.

A principios de año, el fiscal federal reclamó una ley para que la Corte Suprema "tenga plazos para fallar", luego del fallo del máximo tribunal que ordenó la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán a cinco días de su realización.