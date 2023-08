Vuelve a jugar el 8 de septiembre

9 de Julio tendrá fecha libre en el inicio de la segunda rueda y volverá a presentarse, otra vez de local, el viernes 8 de septiembre ante Central Norte de Salta. Si bien el día de juego de la jornada 29 del Federal A está previsto para el sábado 9, debido a las elecciones del domingo 10 en nuestra provincia se jugará el viernes.

Eso le permitirá ganar también un día de recuperación al León de cara al siguiente encuentro, que será en Chaco ante Sarmiento, el miércoles 15.



LOS OTROS RESULTADOS

Ayer San Martín de Formosa le ganó a Crucero del Norte por 1 a 0 con gol de Hugo González, mientras que Central Norte se impuso a Boca Unidos en Salta por 3 a 0, con tantos de Reyes, Magno y Navarro.

El fin de semana que viene en la jornada 28 jugarán: Central Norte vs. Sol de América, Sarmiento vs. Boca Unidos, San Martín vs. Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro vs. Crucero del Norte. Libre: 9 de Julio.



HOY HABRIA NOVEDADES POR COPA SANTA FE

Este lunes por la tarde estaría en Rafaela el presidente de la Federación Santafesina, Carlos Lanzaro. Luego de una comunicación que tendría con el Area de Seguridad, junto a los dirigentes de 9 de Julio y Peñarol se determinaría cuándo se jugaría el frustrado partido revancha de la tercera fase. Podría ser el jueves, a puertas cerradas.