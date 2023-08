Unión fue goleado en Pronunciamiento

Una dura derrota sufrió este domingo Unión de Sunchales como visitante ante Defensores de Pronunciamiento, en uno de los partidos de la 27ª fecha de la Zona 3 del Federal A. El Bicho Verde cayó por 3 a 0, en un partido que rápidamente lo tuvo en desventaja y en el cual no consiguió reacccionar.

Los goles del DEPRO fueron convertidos por Yair Gurnel y Lautaro Robles, a los 7 y 30 minutos del primer tiempo, y por Héctor Echagüe, a los 35' del complemento. Este traspié genera un poco de incertidumbre, teniendo en cuenta que los equipos de abajo ganaron y que en la próxima fecha Unión volverá a ser visitante.

En el otro partido disputado ayer Defensores de Villa Ramallo derrotó como local a Sportivo Belgrano de San Francisco por 3 a 2. Para el elenco bonaerense anotaron Matías Jaime, Augusto Laena y Mirko Bonfigli, en tanto que para la visita convirtieron Axel Musarella y Luciano Guarracino en contra.

Posiciones: Douglas Haig 55 puntos; Independiente de Chivilcoy 40; Sp. Las Parejas 37; Sp. Belgrano 34; El Linqueño y Unión 30; DEPRO 29; Defensores 25 y Gimnasia CdU 23.

Próxima fecha (28ª): DEPRO vs. Sp. Belgrano; El Linqueño vs. Unión; Sp. Las Parejas vs. Douglas Haig e Independiente vs. Gimnasia. Libre: Defensores.