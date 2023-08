En casa sigue mandando el León

(Por Darío Gutiérrez). Cuando queda solamente una rueda para terminar esta temporada del regreso al Federal A, 9 de Julio ha dado un gran paso para ir asegurando la permanencia. La victoria lograda este domingo por 2 a 0 frente a Sol de América le permite encarar el último tramo de la Zona 4 con cierta tranquilidad en cuanto a su objetivo primordial, y quizás empezar a mirar con mayor atención la posibilidad de luchar por la clasificación.

En el Soltermam, definitivamente el León tiene una fortaleza. Ante justamente este equipo formoseño empató en el cierre de la primera rueda 1 a 1 a comienzos de mayo. Contabilizando ese encuentro, de los nueve que jugó en casa ganó siete. Y con esos números tiene para ilusionarse. Sobre todo porque en la tarde-noche de la víspera no tuvo su mejor versión en cuanto a funcionamiento, pero igual le alcanzó para llevarse el partido.

El primer tiempo fue decididamente pobre. En esos 45 minutos iniciales la pelota fue mucho por arriba, no aparecieron espacios y, en cuanto al local, los delanteros estuvieron muy aislados. Inclusive, cuando los volantes del equipo de Barbero intentaron despegar, la falta de precisión fue un contratiempo. A tal punto que la única chance de riesgo fue un centro de Larrea de la derecha, donde el defensor visitante Rojas quiso rechazar y obligó a una gran intervención de Flores para evitar la apertura.

En el complemento todo cambió por el tempranero gol juliense. Otra vez la pelota parada dio frutos, con un buen corner de López desde la derecha, la pelota cayó en el corazón del área chica y le quedó servida a Centurión que llegó a meter el puntín justo antes que el arquero para abrir el marcador.

Intentando capitalizar el momento de confusión rival, aceleró el local y López tuvo la chance del segundo, que salvó el arquero con un gran estirón. Para la visita, todo fue peor por la tonta expulsión del zaguero López, que volviendo del área rival agredió con un codazo a Centurión y dejó a su equipo con un jugador menos.

Parecía todo servido para la escuadra rojiblanca, pero en esta oportunidad no supo acomodarse a un rival que jugado por jugado, le metió muchos pelotazos en el área y lo complicó. Más allá que siempre Centurión y Vera, o el propio Grinóvero, respondieron con seguridad, la potencia física de Osurak siempre obligaba a tomar precauciones. De hecho, en un par de ocasiones la falta de precisión formoseña jugó a favor de los intereses rafaelinos.

Pero alguna posibilidad de manejar una contra con criterio iba a tener el León y se dio al final. La jugada la armaron muy bien Bogado y López por derecha, el volante le metió gambeta en el área y habilitó justo a Bravo en el centro para que el delantero volviera al gol, tocando al lado de la raya del arco.

Fue un 2 a 0 claro, quizás holgado en las cifras, pero que poco importa para todo 9 de Julio. Se logró un triunfo fundamental que sirve para ir a la fecha libre tranquilo y esperar ilusionado a Central Norte.



9 DE JULIO 2 - SOL DE AMERICA 0

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Gustavo Benites. Asistentes: Luciano Diaz y Walter Cardozo. Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea (70' Wilson Ruiz Diaz), Alex Salcedo, Agustín López y Brian Peralta (81' Agustín Costamagna); Román Bravo y Maximiliano Ibáñez (70' Fernando Nuñez). Sup: Manuel Testore, Tiago Peñalba, Emanuel Querini, Franco Baudracco, Mateo Gutiérrez y Agustín Burdese. DT: M. Barbero.

Sol de América: Eduardo Flores; Fabricio Rojas, Diego Villalba, Julio López y Marcos Ojeda; José Romero, Leonardo Zolorza (59' Aguistín Villasanti), Facundo Mendoza (69' Axel Medina) y Mariano Mendoza (82' López Blas); Bruno Di Martino (69' Angel Ibarra) y Maximiliano Osurak (82' Renzo Riquelme). Sup: Leonel Garcete, Ezequiel Neira, Alan Almirón y Gonzalo Aquilino. DT: Pablo Ríos.

Segundo tiempo: 1' gol de Centurión (9) y 48' gol de Bravo (9).

Incidencia: a los 10' exp. Julio López (SdA).