Atlético de Rafaela le sacó el invicto a Sportivo Norte

Atlético de Rafaela derrotó por 3-2 a Sportivo Norte en un encuentro, muy entretenido, con un gran marco de público, disputado en el medio día de ayer en cancha de Peñarol.

En continuidad de la décima fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol la 'Crema' le cortó el gran invicto que sostenía el conjunto dirigido por Marcelo Varela con nueve triunfos seguidos. A pesar de la caída el 'Negro' sigue siendo el único puntero con 27 unidades, seguido por Ben Hur como máximo perseguidor, con 24.

Anotaron para la 'Crema' Francesco Toldo (11m PT y 11m ST) y Brian Goro (17m ST ). Para los de barrio Barranquitas marcaron Damián Maciel (25m PT) y Leonardo Ludueña (29m ST). En Reserva fue 2-0 para el Atlético.



En otro encuentro, Ferrocarril del Estado superó 3-1 a Florida de Clucellas, con goles de Uriel Sandoval (11m PT), Lucas Quiróz (35m PT) y Hernán Jara (29m ST). Para el local anotó Matías Gerez, de penal (13m PT). En Reserva fue 2-1 para Ferro.



A su vez, Argentino de Vila derrotó 2-1 al Deportivo Josefina. Los goles fueron anotados por Mariano Cavallero (36m PT y 39m PT), mientras que Bruno Bellotti (39m PT) descontó para el local. En Reserva Josefina se impuso 3-1.



HOY: 21.30hs 9 de Julio vs Deportivo Ramona (Raúl Cejas). Martes 29/08: 21.30hs Peñarol vs Argentino de Humberto (Leandro Aragno).



LOS QUE YA JUGARON: Atlético María Juana 1 - Ben Hur 2, Argentino Quilmes 3 - Deportivo Aldao 1, Libertad 1 - Unión 0, Dep. Tacural 0 - Brown San Vicente 2.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 27, puntos; Ben Hur 24;Ferrocarril del Estado 23; Libertad 21; Peñarol 19; ArgentinoQuilmes 19; 9 de julio 17; Atlético de Rafaela 17; Dep. Aldao 12; Florida de Clucellas 11; Marrón de San Vicente 11; Dep. Tacural 9; Dep. Ramón 9; Unión 9; Dep. Josefina 6; arg. de Humberto 6; Atlético María Juana 4; Argentino de Vila 4.



LA PRÓXIMA FECHA (11º): Brown vs Argentino Quilmes, Dep. Aldao vs Peñarol, Argentino de Humberto vs Argentino de Vila, Deportivo Josefina vs Atlético María Juana, Ben Hur vs Libertad, Unión vs 9 de Julio, Dep. Ramona vs Florida de Clucellas, Ferrocarril del Estado vs Atlético de Rafaela, Sportivo Norte vs Deportivo Tacural.