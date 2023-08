Se lanzó la web Chamamé en Santa Fe

Por Soledad López Ureta - Se presentó en Santa Fe el sitio web chamamesantafe.gob.ar y “Sesiones” nueva serie audiovisual enfocada en este género musical, ambas acciones enmarcadas en el proyecto Chamamé en Santa Fe, producido por el programa audiovisual transmedia y web del Ministerio de Cultura de Santa Fe, Señal Santa Fe. El acto contó con la participación del ministro de Cultura Jorge Llonch; la secretaria de Política e Innovación Sociocultural Florencia Lattuada; el director provincial de Innovación Cultural Franco López Andreoli; la directora provincial de Espacios Culturales, Nora Araujo; el subdirector de Bibliotecas Populares Rolando Aranda; el diputado provincial Ricardo Olivera; el destacado compositor Chango Spasiuk, curador musical del proyecto Chamamé en Santa Fe; Verónica Solina, encargada de la idea y coordinadora del proyecto y contenidos junto a Luciana Lacorazza; Homero Chiavarino, responsable de la producción musical de la nueva serie; y parte del equipo de Señal Santa Fe: Sofía Aldasoro, Vanina Cánepa y Teodoro Schienke.

El ministro agradeció el “aporte invalorable del Chango Spasiuk durante estos tres años de trabajo en este proyecto que pone en valor a todos los compositores, a todos los músicos de chamamé de Santa Fe. Recuerdo que en enero de 2020 estábamos junto a una delegación santafesina en Corrientes y el mismo Chango me propone rescatar el chamamé de la provincia de Santa Fe y automáticamente empezamos a trabajar, ni siquiera la pandemia nos detuvo y gracias al equipo de Señal Santa Fe, con la coordinación de Verónica Solina y el acompañamiento y asesoramiento de Chango pudimos hacer realidad este sueño”.

Y agregó: “El chamamé no es sólo música, es una expresión social, es historia, es identidad. El sueño que tuvimos con el Chango era justamente rescatar la identidad de la música de Santa Fe. Y así hoy tenemos más de 23 producciones audiovisuales de compositoras y compositores santafesinos, donde se hace un recorrido por los paisajes litoraleños porque cada letra, cada composición hace referencia a un lugar diferente de la provincia. Y además, tenemos la web que es un mapa de recorrido del chamamé en Santa Fe, del norte al sur, del este al oeste y que se puede visitar desde cualquier parte del mundo y conocer el aporte que nuestra provincia ha hecho a este género musical”.

Por su parte, Lattuada sostuvo: “Como decía el ministro, en conversaciones con Chango empezaron a pensar este proyecto para poner en valor el aporte que hacía nuestra provincia a este género musical y así desde 2020 que venimos trabajando, año también en que la UNESCO declara al chamamé como Patrimonio Inmaterial de la humanidad. Asimismo ese sueño que se empezó a gestar con Chango fue el inicio para empezar a pensar un montón de propuestas y de proyectos que se condensan en Chamamé Santa Fe y que hoy 2023 se materializa en distintas piezas audiovisuales con diferentes formatos que se reúnen en esta web que también estamos presentando y que permite que cualquier persona en cualquier lugar mundo poueda explorar la particularidad que tiene el chamamé en nuestra provincia, con nuestros músicos y músicas, sus historias, nuestra idiosincrasia. La idea es que esta web y las series que están alojadas en ella, sean una semilla, sean el comienzo de algo que se siga nutriendo y se pueda poner en valor el trabajo de tantos. Por eso quiero agradecer a Chango por su acompañamiento en este proyecto, también a Homero Chiavarino, a Andrés Aseguinolaza que se encargó de dirigir esta serie, y a todo el equipo de señal Santa Fe, este espacio audiovisual de la provincia que está cumpliendo 15 años”.

A su turno, Chango Spasiuk manifestó: «Es muy bello el proyecto Chamamé en Santa Fe y el espíritu de todo esto es ver lo que Santa Fe ha aportado a la música popular y en especial al chamamé con gran cantidad de intérpretes, compositores, autores y poetas. A veces uno no tiene idea ni toma dimensión de todo lo que ha dado la provincia de Santa Fe, porque el chamamé es un fenómeno que encierra un montón de provincias del litoral, del sur de Brasil y de Paraguay, pero la provincia de Santa Fe es un pilar muy importante y es bueno que haya una voluntad institucional y del ministerio de Cultura de trabajar para cohesionar esas piezas y volcar todo en un solo lugar, para que los propios santafesinos puedan mirar y tener una real dimensión de todo lo que le han dado a la música popular. A mí me han convocado y yo he tenido el honor de ser parte de ese equipo y colaborar desde mi experiencia con este proyecto que trata de cohesionar todas esas piezas sueltas para que se puedan encontrar en un solo lugar. Y además quiero resaltar que en este caso, el proyecto no quedó en la mera idea, hubo una voluntad institucional y un equipo de trabajo que incesantemente continuó trabajando. Es muy bello ver que una provincia haya puesto su atención y todas las herramientas a disposición de desarrollar algo que tiene muchísimo valor”.

Como cierre de la presentación, el músico Homero Chiavarino, responsable de la producción musical de la nueva serie, interpretó composiciones emblemáticas del repertorio chamamecero santafesino.



CHAMAMÉ EN SANTA FE

Este proyecto es la creación de un nuevo mapa cultural que condensa, sistematiza y articula producciones audiovisuales que ponen en valor el aporte de Santa Fe al chamamé, patrimonio musical, cultural e identitario. Se trata de cuatro series audiovisuales y el sitio web www.chamamesantafe.gob.ar.

En 2021 se presentó la primera serie audiovisual, «Antología». Ayer se estrenó la segunda, «Sesiones». La tercera, «Intro», que acerca al género para conocerlo más y mejor, se estrenará en Rosario el próximo 7 de septiembre. Y una cuarta serie, enfocada en poner en valor la tarea de los difusores santafesinos del chamamé, se encuentra en etapa de producción; el rodaje se iniciará en el mes de septiembre.



SOBRE «SESIONES», LA NUEVA SERIE AUDIOVISUAL

“Sesiones” es una serie de 6 episodios en los que músicos y músicas de la provincia tocan y relatan sus experiencias con este género musical; la historia de su región y la suya propia; su identidad cultural y su búsqueda musical; las influencias musicales que recibieron; los colores propios que adquiere el chamamé que se compone y se interpreta a lo largo y a lo ancho del territorio santafesino.

Los músicos y músicas protagonistas de estas “sesiones” son Nélida Argentina Zenón, Patricia Gómez, Los Hermanos Duré, Carlos Pino, Juliana Salazar y su grupo Resplandor, Daniela Massaro. La dirección es de Andrés Aseguinolaza, el curador musical es Chango Spasiuk, el productor musical es Homero Chiavarino y la coordinación General, Producción General y Técnica pertenece a Señal Santa Fe.



SOBRE LA WEB

La web www.chamamesantafe.gob.ar funciona como una suerte de glosario interactivo del chamamé en la provincia de Santa Fe, permitiendo la construcción de nuevos sentidos desde el recorrido que los usuarios y las usuarias hagan en ella, así como sus propias resignificaciones. Una web permite que desde aquí o cualquier lugar de la Argentina y el mundo, se pueda conocer, investigar y descubrir al chamamé en Santa Fe, integrante de la gran región del litoral que abraza a este género musical y patrimonio cultural vivo.