9 de Julio va por un buen cierre de la tercera rueda

En la búsqueda de una nueva alegría como local, 9 de Julio recibirá esta tarde a Sol de América de Formosa en uno de los encuentros correspondientes a la 27ª fecha del torneo Federal A. Será en el cierre de la tercera rueda, a partir de las 19.00 en el estadio Germán Soltermam con el arbitraje del salteño Gustavo Benites.

El León tiene una buena oportunidad de consolidar su ubicación fuera de los puestos de descenso con dos equipos por debajo, y además en caso de lograrlo podría ilusionarlo con una última ronda pensando en meterse en la conversación por el cuarto puesto en pos de la clasificación. De todos modos, no será un trámite sencillo ni mucho menos, ya que su rival también está peleando por meterse en la lucha por el ascenso.

Un dato favorable para el elenco de Maximiliano Barbero fue que ayer ya empató Juventud Antoniana, que sigue debajo del León. Eso le brindará mayor tranquilidad, en el contexto de un torneo donde el conjunto rojiblanco siempre ha tenido que convivir con sus resultados y los ajenos.

Cabe recordar que Sol de América llega con un descanso de dos semanas, ya que en la jornada 25 venció a Boca Unidos por 2 a 1 y luego quedó libre.



UN CAMBIO

Para este compromiso, 9 de Julio no podrá disponer de uno de sus principales referentes. Maximiliano Aguilar recibió la quinta tarjeta amarilla en el empate ante Boca Unidos de Corrientes y tendrá una fecha de suspensión. Su reemplazante sería Alex Salcedo, ya recuperado de la lesión que sufrió ante Juventud Antoniana hace algunas semanas.

El resto del once titular no sufriría modificaciones, ya con un equipo base que viene sosteniéndose desde la tercera ronda, tanto en la línea defensiva como con los dos puntas, ya que Román Bravo y Maximiliano Ibáñez asoman como una dupla consolidada.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Gustavo Benites. Asistentes: Luciano Diaz y Walter Cardozo. Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca.

Horario: 19.00.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Alex Salcedo, Agustín López y Brian Peralta; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. Sup: Manuel Testore, Tiago Peñalba, Emanuel Querini, Franco Baudracco, Wilson Ruiz Diaz, Agustín Costamagna, Mateo Gutiérrez, Agustín Burdese y Fernando Nuñez. DT: M. Barbero.

Sol de América: Leonel Garcete; Agustín Villasanti, Ezequiel Neira, Marcos Ojeda y Marcelo Rolón Bell; José Romero, Mariano Mendoza, Axel Medina Aguayo y Renzo Riquelme; Franco López y Maximiliano Osurak. DT: Pablo Ríos.



LOS DEMAS PARTIDOS

La jornada arrancó el sábado con el empate entre Sarmiento de Resistencia y Juventud Antoniana 1 a 1 en la capital chaqueña, con tantos de Torres para el local y Escobares para los salteños.

Hoy también jugarán: 16.30 San Martín de Formosa vs. Crucero del Norte (Joaquín Gil) y 17.00 Central Norte de Salta vs. Boca Unidos (Pablo Nuñez). Libre: Gimnasia y Tiro.

Posiciones: Gimnasia y Tiro 43; Sarmiento 36; Sol de América y Central Norte 34; Boca Unidos 32; San Martín y 9 de Julio 27; Juv. Antoniana 26; Crucero del Norte 24.