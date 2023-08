Los rafaelinos sin Copa Santa Fe

Se jugó el viernes la última fecha de la fase clasificatoria de la Copa Santa Fe con los partidos Interzonales y fue victoria de Ben Hur ante Independiente en el Coliseo del Sur, por 66 a 52. Los parciales fueron 14 iguales, 29 a 26 y 52 a 39, para el elenco dirigido por Andrés Mandrille.

Ben Hur hacía algunas fechas que había quedado sin chances, y con este resultado también quedó eliminado el CAI al ubicarse cuarto en su grupo. Recordemos que clasificaron a la próxima fase los dos primeros de cada una de las zonas y los cuatro mejores terceros.

Norlis Dobler fue el goleador benhurense y del juego con 14 puntos, mientras que Fabricio Piovano anotó 11, Manuel Porporatto y Matías Alemani 10, entre los principales goleadores locales. En Independiente, Lorenzo Turco fue la principal vía ofensiva con 12, seguido por Bruno Fagnola con 11.

Los cruces de octavos de final quedaron así: Atlético Tostado vs. Rivadavia; Atlético San Jorge vs. Unión de Santo Tomé; Atlético Sastre vs. Huracán; Alumni vs. Americano; El Tala vs. Atlético María Juana; Banco vs. Cacu; Temperley vs. Atalaya y San Martín vs. Sanjustino.



OFICIAL, HOY CAI VS. ATLÉTICO

Este domingo seguirá la décima fecha del torneo Oficial de Primera División de la ARB. Será con el encuentro que disputen, desde las 20.30, Independiente y Atlético de Rafaela en el gimnasio Carlos Colucci. En el inicio, Argentino Quilmes derrotó el viernes a Peñarol por 67 a 55.



ESTADOS UNIDOS GANÓ

Estados Unidos, uno de los candidatos al título en el Mundial de básquet, superó este sábado a Nueva Zelanda por 99 a 72, en el Grupo C del certamen, que se desarrolla en Filipinas, Indonesia y Japón. El goleador fue Paolo Banchero (Orlando Magics), con 21 puntos y 4 rebotes.

En el mismo grupo, el seleccionado de Grecia, sin su estrella e la NBA Giannis Antetokounmpo, debutó también con una victoria sobre Jordania por 92 a 71.

Otro que inició su camino sin sobresaltos es España, el actual campeón del mundo, que se sacó fácilmente de encima a Costa de Marfil por 94 a 64, en el Grupo G. En tanto, por el Grupo F, en el Okinawa Arena en Japón, Georgia doblegó a Cabo Verde, por 85 a 60.

La primera etapa de la programación del día culminó con el triunfo de Puerto Rico ante Sudán del Sur, por 101 a 96 en tiempo extra. Otros resultados de este sábado fueron: Serbia 105 - China 63 (Grupo B); Eslovenia 100 - Venezuela 85 (Grupo F) e Irán 59 - Brasil 100 (Grupo G).