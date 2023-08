Los Pumas apabullaron a España

Los Pumas vapulearon a España al imponerse por 62 a 3 en el último test match antes del Mundial de Francia 2023, con un equipo que mantuvo solo dos titulares del que había enfrentado a Sudáfrica en Argentina y que despejó varias dudas para el entrenador Michael Cheika. Pedro Rubiolo, uno de los que repitió de ese encuentro, cumplió nuevamente un muy buen partido y el también rafaelino Mayco Vivas tuvo la posibilidad de ingresar en el segundo tiempo, recordando que está peleando junto a Lucio Sordoni el lugar que quedó disponible por la lesión de Nahuel Tetaz Chaparro.

A falta de poco para que finalice el encuentro, el tercera línea Santiago Grondona, quien había ingresado desde el banco de suplentes, recibió de Nicolás Sánchez y, en su intento de avanzar con la pelota, se lastimó su rodilla izquierda e inmediatamente cayó al piso con claras muestras de dolor, siendo una de las preocupaciones que dejó el partido.

Los Pumas impusieron rápidamente su intenciones y ahogaron a su rival, lo que le permitió a los cuatro minutos abrir el marcador con el penal de Nicolás Sánchez, que no dudó y acertó el tiro. Aunque esto fue positivo, lo que llegó minutos más tarde fue superlativo ya que anotó dos tries en apenas cinco minutos: Chocobares conectó con los pies a Juan Cruz Mallía, quien apoyó, y luego Sánchez volvió a ser efectivo en la conversión. Posteriormente anotó Joel Sclavi y nuevamente el 10 argentino amplió la ventaja.

Lo de Argentina fue arrollador con el correr de las acciones y con una gran jugada, anotó otro try y conversión. Los Pumas salieron con un line, avanzó varios metros con un maul y cerró con un try de Mateo Carreras con una carrera lucida, luego Sánchez tampoco falló. España por su parte, logró descontar a los 27 minutos con un penal que ejecutó Gonzalo Vinuesa en una de las pocas situaciones de ataque que logró construir, pero la ilusión duró poco, ya que Cubelli apoyó y Sánchez volvió a ponerla entre los palos.

Los Pumas jugaron con autoridad y se fueron al descanso con un 31 a 3, luego de gran despliegue con llegadas al ingoal y la efectividad en la patada.

En el complemento, el equipo de Cheika no bajó el nivel de exigencia y puso en aprieto a los anfitriones que se salvaron de dos tries argentinos: el primero porque Isgró pisó la línea en su carrera y el segundo por knock on de Bogado.

El encuentro entró en un bache durante un corto período, pero en apenas seis minutos, Los Pumas anotaron tres tries e igual cantidad de conversiones: Kremer, De La Fuente y Bogado apoyaron, mientras que Sánchez hizo de su patada más puntos.

Argentina no dejó dudas en el final y de la mano de Facundo Isa y Bogado tuvo otras dos anotaciones y cerró una goleada en Madrid.

Este domingo, Los Pumas volverán a Portugal para continuar con su preparación, buscando llegar de la mejor manera al arranque de la Copa del Mundo frente a Inglaterra, el 9 de septiembre en Marsella.



ESPAÑA 3 - ARGENTINA 62

Estadio: Cívitas Metropolitano. Arbitro: Andrew Brace (Irlanda).

España: John Wessel Bell; Martiniano Cian, Iñaki Mateu, Gonzalo López, Federico Castegloni; Gonzalo Vinuesa, Estanislao Bay; Facundo Domínguez, Mario Pichardie, Matthew Foulds; Alejandro Suárez, Lucas Guillaume; Bittor Aboitiz, Pablo Miejimolle y Thierry Futeu. Entrenador: Miguel Velazco.

Cambios: 50' Lucas Santamaría por Bittor Aboitiz, 56' Jordi Jorba por Iñaki Mateu y Santiago Ovejero por Pablo Miejimolle, 64' Bautista Güemes por Gonzalo Vinuesa.

Argentina: Joel Sclavi, Agustín Creevy, Eduardo Bello; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Santiago Grondona, Kremer, Facundo Isa, Cubelli (capitán), Sánchez; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni y Rodrigo Isgró, y Mallía. Entrenador: Michael Cheika.

Cambios: 41' Ignacio Ruiz por Agustín Creevy, Jerónimo de la Fuente por Santiago Chocobares y Martín Bogado.por Juan Cruz Mallía, 49' Lautaro Bazán Vélez por Gonzalo Bertranou, 56' Mayco Vivas por Joel Sclavi, 59' Santiago Grondona por Mateo Carreras, 67' Lucio Sordoni por Eduardo Bello y Matías Alemanno por Rodrigo Isgró.



Puntos en el primer tiempo: 4' Penal de Nicolás Sánchez (A), 12', 15' y 24' Tries de Juan Cruz Mallía, Joel Sclavi y Mateo Carreras, convertidos por Nicolás Sánchez (A), 28' Penal de Gonzalo Vinuesa (E), 33' Try de Tomás Cubelli, convertido por Nicolás Sánchez (A).

Puntos en el segundo tiempo: 16' Try de Marcos Kremer, convertido por Nicolás Sánchez (A), 20' Try de Jerónimo de la Fuente (A), 24' Try de Martín Bogado, convertido por Nicolás Sánchez (A), 28' Try de Facundo Isa (A), 40' Try de Martín Bogado, convertido por Nicolás Sánchez (A).