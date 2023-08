River recibe a Barracas, Boca visita a Sarmiento

Este domingo, desde las 21, River Plate y Barracas Central se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, se disputa en el estadio Más Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports.



BOCA EN JUNÍN



Boca Juniors, que inició con una victoria su campaña en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, visitará este domingo a Sarmiento de Junín, que también ganó en su presentación, en un partido válido por la segunda fecha de la Zona B que los "Xeneizes" asumirán con una formación alternativa debido a su participación en la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 17 en el estadio Eva Perón, de Sarmiento de Junín, en la ciudad más importante del noroeste bonaerense, será arbitrado por el rafaelino Silvio Trucco y televisado por ESPN Premium.



OTROS PARTIDOS



ZONA A: 19hs Independiente vs Vélez. ZONA B: 14.30hs Godoy Cruz vs Central Córdoba de Santiago del Estero, 14.30hs Platense vs Defensa y Justicia.