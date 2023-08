Ezequiel Medrán, tras el triunfo de la Crema: se destaca la manera en la cual se compitió

Atlético de Rafaela regresó a la victoria luego de dos empates seguidos, extendió la racha a seis sin caídas y se ilusiona con seguir escalando posiciones en la zona B de la Primera Nacional. El equipo de Ezequiel Medrán le ganó a Aldosivi de Mar del Plata 1 a 0 en el José María Minella y ratificó la gran temporada que viene haciendo de visitante, siendo, hoy día, el mejor equipo de toda la divisional en dicha condición.



“Más allá del resultado se destaca la manera en la cual se compitió; con la tranquilidad de la convicción, de cómo compite el equipo en estos momentos que son decisivos”, apuntó el DT en radio El Espectador, luego del triunfazo logrado en el minuto 49 del complemento con el gol de Federico Torres.



Satisfecho ante la labor realizada por sus dirigidos, y el gran desempeño que viene mostrando la ‘Crema’ en cada presentación en terreno ajeno, Medrán destacó: “Interpretar lo que pide el partido, lo que trabajamos en la semana tratamos de llevarlo a cabo y después está en la interpretación de los jugadores. El equipo se preparó y ellos son los verdaderos protagonistas, llevar a cabo cuando hay que presionar, los momentos en que hay que refugiarse, tener la tranquilidad de salir ilesos y saber que vamos a tener esos momentos en el partido para poder construir nuestro triunfo”.



A lo largo del encuentro Atlético fue superior al ‘Tiburón’ y mereció, claramente, quedarse con la victoria. Ante ello, el entrenador albiceleste apuntó: “Desde el minuto 1 mostramos las intenciones de cómo trabajar el partido y con claras intenciones de ganarlo. La recompensa viene en el minuto final pero cuando analiza la cantidad de situaciones que hemos creado obviamente que fue importante el merecimiento”.



El primer tiempo del conjunto rafaelino fue muy bueno pero no pudo cristalizar todas las situaciones que generó. Falló en la definición y fue importante la charla en el vestuario, para no ‘desesperarse’ en el complemento y seguir apostando a la estrategia pactada.



“En el entretiempo hablamos que teníamos que mantener la calma, seguir trabajando de la manera que lo estaban haciendo, con constancia, disciplina, teníamos que entender de no desesperarnos y trabajar cada pelota como si fuera la última. De tanto insistir ese gol iba a llegar y nos iba a dar el premio que venimos a buscar a Mar del Plata. Realmente los chicos hicieron un gran partido”, confesó Medrán.



Con 24 puntos (57,4%) conseguidos en condición de visitante, Atlético es el mejor elenco de toda la divisional. En 14 presentaciones, ganó 6, misma cantidad de empates y apenas perdió 2.



Sobre dicho rendimiento, el DT contó: “Era una cuenta pendiente en el torneo pasado, hoy el grupo si bien es nuevo hay muchos de los chicos que estuvieron en esa temporada, donde no se la pasó bien pero tuvimos la capacidad de salir ilesos y cumplir los objetivos. Ahora enfrentarnos a cosas más importantes, estar en zona de clasificación en lo que va de la temporada, lugar que siempre estuvo”.



“Cuando hacemos el análisis a la hora de competir se bajó un poco el nivel sobre el cierre de la primera parte, normal de la categoría, pero en este tramo final estamos compitiendo de una manera muy buena, con el equipo en una zona expectante y tratando de cumplir nuestro objetivo que es clasificar para el reducido”, agregó.



Con el triunfo conseguido en la ciudad feliz, Atlético de Rafaela alcanzó las 45 unidades y superó a Quilmes (que juega hoy y tiene 43) para colocarse en el cuarto lugar de las posiciones.



“Sabemos los beneficios que te da estar entre los cuatro pero no debemos desenfocarnos en lo inmediato que es estar dentro los 8 de Copa Argentina”, advirtió Medrán.



Por último, y en relación a la gran ilusión que se generó ante los buenos resultados que viene obteniendo la Crema, Ezequiel Medrán manifestó: “Hay que mantener la calma de cómo competir, hoy el equipo ganó en seguridad, confianza, en el transcurrir de este tiempo nos hemos ganado un respecto, eso no se construye de un día para el otro, el equipo compite bien y más allá de lo futbolístico, lo mental lo psicológico mejoró mucho y nos agarra en un buen momento”.