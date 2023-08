"Creemos profundamente en acompañar a la ciencia y la tecnología”, dijo Perotti

El gobernador Omar Perotti, junto a la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima, participaron en Rosario, en otra maratónica jornada de inauguraciones y recorridas del mandatario provincial, de la presentación de cinco nuevas empresas de base biotecnológicas.

Se trata de Taxon, Mycorium, Hialos Biotech, Hygeia Bio, EXO+, quienes, tras años de descubrimientos científicos, buscan nuevas soluciones para enfermedades neurodegenerativas, biomateriales, bioinformática y soluciones no hospitalarias. “Creemos profundamente en acompañar a la ciencia y la tecnología e invertir muy fuerte. Los países desarrollados lo son porque invierten en ciencia”, señaló Perotti durante el encuentro desarrollado en la Estación Fluvial. Un trabajador incansable a la hora de acompañar estas y otras actividades, en las que se encuentra involucrado política y sensiblemente.

“Eso nos moviliza plenamente en acompañar, en invertir, en haber generado más fondos para el funcionamiento del área de ciencia y tecnología, de haberlo fusionado con el sector de la producción y haber generado un aporte junto al sector privado para crear un fideicomiso, el SF500, para las próximas 500 nuevas startups”, destacó el gobernador al que propios y extraños señalan como alguien al que cuesta seguirle el ritmo y el impulso en virtud de todas las actividades que realiza diariamente. Precisamente esta, vinculada al desarrollo de la ciencia y tecnología en la provincia, es uno de los temas en los que nunca detuvo su marcha Perotti. “Sencillamente, Perotti es un tipo que no para y eso es valiosísimo en este sector” dijo uno de los titulares de las firmas que recibió el respaldo oficial para expandir el emprendimiento.

El gobernador finalizó su alocución diciendo: “Hechos como estos son ejemplos claros para hablarle a la gente de por qué es importante la ciencia, por qué es importante defenderla y por qué es importante seguir poniendo recursos allí y acompañándolos a cada uno de ustedes”.



MENSAJE POSITIVO Y CONCRECIONES

“La provincia de Santa Fe, con sobresalientes cualidades, se convirtió en el ecosistema perfecto para alzarse como el exponente más importante en biotecnología de nuestro país, basado en su recurso más valioso: las personas, y acompañado por una red de organizaciones públicas y privadas que brindaron el complemento perfecto para este crecimiento”, sumó Baima.

Actualmente, Santa Fe tiene más de 70 empresas y startups biotecnológicas, dentro de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB). De esas empresas, 40 ya tienen potencial exportador. En 2021 Santa Fe exportó en forma directa 54.718.386 de dólares en productos biotecnológicos a 84 países, de los 5 continentes, y los principales destinos son Brasil, México y Chile.

“Hoy tenemos un mensaje positivo de concreción, de que es posible, que puedan seguir estudiando, trabajando e invirtiendo en Santa Fe, y ver plasmado en un proyecto de alto impacto en lo que hace la generación de expectativas positivas de la Argentina”, valoró Baima.



INFORMACIÓN SOBRE LAS EMPRESAS

Taxon: (4ta EBT IPROByQ): Taxon es una empresa de servicios de bioinformática especializada en la identificación y caracterización de microorganismos que se requiere para aprobar su uso comercial o el registro de patentes. Mediante la integración de inteligencia artificial, tecnología de secuenciación y un equipo especializado, Taxon proporciona a empresas biotecnológicas la capacidad de optimizar, tanto el tiempo como los costos en la ejecución de sus proyectos de I+D. Así, desempeña un papel fundamental en el fomento del crecimiento del ecosistema científico-productivo de la región. Fundadores: Mariano Torres Manno, Tomás Petiti y Martín Espariz. Inversión privada grupo Delsud.

Mycorium (5ta EBT IPROByQ): Mycorium Biotech es una startup biotecnológica comprometida con la creación de materiales sostenibles y respetuosos con el medio ambiente para la industria de la moda, entre otras. Nuestro enfoque principal es la producción de un biomaterial simil cuero a base de micelio. Es un material sostenible, libre de crueldad animal, escalable e innovador que tiene el potencial de revolucionar la industria de la moda, entre otras. Fundadores: Diana Romanini, Rocio Meini, Adriana Clementz, Agustín Schiavio. Inversión de 250 mil dólares del SF500.

Hialos Biotech (6ta EBT IPROByQ): Empresa que diseña y desarrolla biomateriales. Su primer producto es ácido hialurónico de alta calidad mediante un proceso 100% sustentable. Iniciará la producción en 2023. Negocia contratos para exportar grandes cantidades a Estados Unidos, y de licenciamiento a empresa italiana gestado en misión comercial del Hub bio de Santa Fe. Fundadores: Sebastián Cerminati, Diego All, Gustavo Prato, Salvador Peiru, Hugo Menzella. Inversiones de Agencia I+D+i y Provincia de Santa Fe e ingresos por licencias.

Hygeia Bio (7ma EBT IPROByQ): Desarrolla limpiadores biológicos para diversos usos. Sus primeros productos son limpiadores enzimáticos hospitalarios, que hoy se importan por 50 millones de dólares. Fundadores Ricardo Montico y Ricardo Morbidoni. Inversión: JV de tres empresas santafesinas: Wohr química (fabrica detergente), Keclon (provee enzimas) Genus Bio (hoy importa y vende el producto a sustituir).

EXO+ (startup del Instituto IBR): Startup que crea formulaciones basadas en exosomas modificados (Biohíbridos) que serán utilizadas para el tratamiento o la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Estos productos mejoran ampliamente el tejido nervioso, induciendo la neurogénesis. Los productos EXO+ inducen la proliferación de las células madre neurales y su diferenciación a neuronas funcionales, logrando una expansión de la reserva cognitiva e incrementando la plasticidad neuronal del cerebro. Los productos EXO+ reducirán significativamente los efectos deletéreos del daño cerebral, mejorando la calidad de vida. Fundadores: Claudia Banchio, Hugo Gramajo. Inversión de 250 mil dólares del SF500.