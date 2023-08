Perotti: "la Provincia está pasando por un histórico proceso de redefinición en materia de salud pública”

Uno de los denominadores comunes de la semana que termina, estuvo centrado en las tareas del gobierno provincial por subrayar los avances con históricas inversiones en materia de salud en todo el territorio santafesino. Omar Perotti, siempre empujando estas ideas, realizó una nueva recorrida por hospitales y centros de salud en las últimas semanas, y calificó a la política que lleva adelante su gestión como “una redefinición de la estructura de salud pública”, con el objetivo de descentralizar el sistema para llegar con atención a más localidades.

El gobierno de Omar Perotti viene desarrollando un intenso trabajo con inversiones millonarias para reforzar y descentralizar el sistema de salud en toda la provincia, con la construcción de nuevos hospitales equipados con tecnología de última generación, así como la habilitación de nuevos servicios y sectores en hospitales y Samcos.

En los últimos 15 días, donde según propios y extraños, “cuesta seguirle el ritmo”, se pueden enumerar en todo el territorio santafesino, desde la entrega de equipamiento de última generación, hasta recorridas por obras ya finalizadas y a punto de comenzar a funcionar, en dependencias de distintos niveles de complejidad en atención de la salud.

El propio gobernador Perotti, quien no ha parado un minuto en sus actividades de gestión y difusión de su gestión en las últimas semanas, destacó en una de las visitas que “estamos en una redefinición de la estructura de salud, descentralizándola, y por eso los importantes niveles de inversión, para que lleguen a cada una de las localidades. Invertimos mucho en centros de salud importantes, en hospitales, inauguramos en San Javier, en Firmat, en Vera, reforzando la zona sur con Venado Tuerto, y particularmente nuestro norte: desde Reconquista a Santa Fe no teníamos la instancia intermedia de algún nivel de terapia. Hoy Vera y San Javier se convierten en dos referencias importantes. Es una distribución territorial con mucha más presencia de la salud pública, con mucho más equipamiento, y con mucho más personal”.



ESTAR CERCA DE LA

GENTE CON LA MEJOR INVERSION

Más adelante, el gobernador expresó que “tenemos la preocupación real de estar cerca de la gente, de estar desde la atención primaria, hasta la incorporación de tecnología de última generación, de primer nivel internacional en nuestros efectores públicos”.

También sostuvo que “los efectores públicos atienden un 50 por ciento más que antes. Hay un nivel de equipamiento y de nueva infraestructura que permite estar de igual a igual en cualquier otro lugar. Y eso significa muchísimas derivaciones menos al sector privado, porque no hay que hacer traslados y por el nivel de equipamiento alcanzado”.

En el mismo sentido, la ministra de Salud, Sonia Martorano, señaló que “los distintos hospitales que se construyen en la provincia no tienen nada que envidiar a los efectores privados, por infraestructura y por el equipamiento, y por la calidad y la experiencia de nuestros profesionales, y de nuestros enfermeros en el trabajo cotidiano”.



DE PUNTA A PUNTA

POR TODA LA PROVINCIA

El nuevo Resonador y la nueva área de Simulación del hospital de Niños de Santa Fe fueron las nuevas puestas en marcha que habilitó el gobernador Perotti a mediados de agosto, incorporando tecnología clave para la atención de los pacientes. En el caso del Resonador, que es semi abierto, permite realizar los estudios con mejor calidad y más velocidad. Esto disminuye el estrés y la sedación de los pacientes. Y con respecto a la novedosa sala de Simulación, posibilita la incorporación de estrategias educativas y de entrenamiento complementarias y novedosas, orientadas a la seguridad del paciente y el manejo de los recursos en situaciones de crisis. Además, cuenta con dos salas equipadas para representar escenarios simulados de alta fidelidad. En este caso la inversión provincial fue de U$S 1.167.275 para el Resonador, y de más de 3.000.000 pesos para el área de Simulación.

También el gobernador entregó 49 computadoras para la Región Rafaela del Ministerio de Salud, y también de equipamiento informático que se distribuirá en los efectores de salud de la ciudad de Sunchales.

En Rosario, el gobernador y la ministra Sonia Martorano inauguraron las obras de ampliación, refuncionalización y rehabilitación edilicia del Centro de Salud Nº17 "Caritas Guadalupe, sobre calle French al 5.400, que demandaron una inversión de 47.550.000 pesos, y permitirán brindar un mejor servicio a las 12 mil personas que se atienden en el lugar.

En San Jorge, Perotti inauguró dos quirófanos y una Sala de Partos en el hospital Samco de esa ciudad del departamento San Martín. Las obras en el hospital local, junto al equipamiento demandaron a la provincia una inversión de 262.912.583,77 pesos.

En Firmat, el gobernador Omar Perotti, junto a las ministras de Salud, Sonia Martorano, y de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, inauguraron las obras de remodelación del hospital General San Martín, un efector de salud de segundo nivel de atención que tiene una población de 14 localidades.

Las tareas, que demandaron una inversión de 442 millones de pesos, contemplan la guardia, consultorios, shock room, sala de enfermería, sala de preparto y parto. Del mismo modo, se suman dos quirófanos y cuatro camas de internación de guardia, con todo el equipamiento necesario.

En María Luisa, Perotti junto al secretario de Salud Jorge Prietto, recorrió las obras que se realizaron en el Samco de María Luisa. La propuesta consistió en refuncionalizar y remodelar el edificio, planteando además una ampliación del efector en una superficie libre lindera al inmueble. Para concretar la obra el gobierno provincial invirtió $ 11.327.000.

En Ibarlucea, Perotti inauguró el nuevo edificio del hospital Samco de Ybarlucea, departamento Rosario. El efector, de 595 metros cuadrados, contó con un presupuesto oficial de 310 millones de pesos.

En Vera, el mandatario santafesino inauguró el jueves pasado el nuevo hospital Regional de la ciudad, que contó con una inversión de $ 578.988.427,08. El efector brinda atención en Clínica Médica General, Obstetricia, Pediatría, Cardiología, Odontología y Kinesiología, Neurología, Otorrinolaringología, Psicología, Psiquiatría, Reumatología, Oftalmología, Radiología y Ecografía general, con Internación General y Quirúrgica, Pediátrica y Tocoginecológica, para unos 35 mil habitantes de la zona.

Y por último, este viernes, Perotti inauguró la nueva sala de terapia intensiva del hospital de Las Parejas, que permitirá aumentar el número de camas de alta complejidad en la región.