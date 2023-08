AUH: caída que genera aumento de la pobreza

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Como consecuencia de la inflación, el poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentó una feroz caída desde su implementación y provoca un fuerte aumento de la pobreza.



Cuando arrancó hace 14 años, ese subsidio alcanzaba para adquirir el 80% de la canasta básica de un niño, mientras que en la actualidad apenas cubre el 26%. En ese período la pobreza saltó del 33 al 40%.



Así lo revela una estimación del economista Ricardo Delgado, de la consultora Analytica.



La AUH alcanza a 4,3 millones de beneficiarios menores de 18 años y 2,5 millones de titulares, los adultos que perciben esa ayuda social en sus cuentas bancarias.



La asignación fue creada por decreto en 2009, cuando la pobreza era del 33%, mientras que en la actualidad ronda el 40%.



Hace 14 años, la AUH cubría el 80% de la canasta básica total correspondiente a un menor, según la medición del INDEC. "La inflación fue haciendo su trabajo, lento pero inexorable", alertó Delgado.



"No haber atendido el drama inflacionario es letal para los chicos más vulnerables. Estabilizar es socialmente progresivo: no hay nada más regresivo que esta inflación", indicó.



Si se computa la suba de la AUH que está prevista para septiembre y que va a llevar el monto de cobertura por hijo a $17.093, más la Tarjeta Alimentar de $17.000, la cobertura llega a un 46%.



Si bien la mayor parte de los beneficiarios de la AUH también cobra la Tarjeta Alimentar, este aporte adicional no es para todos, ya que solo cubre a los menores hasta los 14 años, mientras que la AUH se extiende hasta los 18.



Delgado dijo que mientras la AUH ya lleva 14 años y es interpretada como una "política de Estado por casi todas las fuerzas políticas", la Tarjeta Alimentar se puso en marcha como un complemento de la AUH en enero de 2020 y no es universal.



La última medición del INDEC marca que la pobreza llegó al 39,2% en el segundo semestre de 2022.



Los datos de pobreza serán difundidos por el INDEC el 27 de septiembre y todo indica que superarán el 40%.



En el final de la gestión de Alberto Fernández la pobreza podría superar el pico de 42% que se dio en la pandemia y alcanzar la mayor marca desde el 44% registrada en el primer semestre de 2004.



La canasta de pobreza para una familia con tres hijos llega a $297.646, mientras las ayudas sociales para ese mismo grupo completan $188.093, según un estudio del economista Fernando Marull.



En la actualidad, una familia en la que cobran dos salarios mínimos gana $225.000 y tampoco cubre la canasta.



"Hoy las ayudas sociales, aun con los aumentos previstos para septiembre, están en el nivel más bajo desde abril de 2021", remarca Marull.



El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica estima que se necesita un crecimiento sostenido del 2% anual durante 10 años para reducir la pobreza al 30%. No obstante, para este año se prevé que la economía caiga 3%.



Finalmente, según UNICEF, unos 7 millones de chicos viven en hogares donde no se alcanza a cubrir la canasta básica.