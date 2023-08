Cruzada de la industria de la moda en campaña para prevención del cáncer

La moda es talento, creatividad, empleo, desarrollo y compromiso con la sociedad; por esto, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria y la Asociación Argentina de Oncología Clínica crearon juntos X LA VIDA, una campaña que busca difundir mensajes clave para la prevención y el cuidado de la salud en nuestra comunidad.

El propósito es promover la prevención y detección temprana del cáncer, mediante la creación de remeras con símbolos representativos de recomendaciones para prevenirlo o detectarlo de forma temprana.

Estas remeras estarán disponibles para la venta a partir del 29 de agosto en todas las tiendas y e-shops de las marcas que participan. Las ganancias serán destinadas a la formación de especialistas en oncología y a la investigación.

La iniciativa coincide con el Congreso Internacional de Oncología Clínica, buscando destacar la importancia de abordar el cáncer en la comunidad. Iván de Pineda encabezará el lanzamiento durante el Buenos Aires Fashion Week, con la participación de otras celebridades.

La campaña refleja una colaboración única entre la moda, la ciencia y la comunidad, con un enfoque en el conocimiento como herramienta preventiva clave.



X LA VIDA resume una significativa unión entre la ciencia, moda y comunidad con el enorme compromiso de aportar conocimiento, porque el conocimiento, es la mejor medida de prevención.



Más información en: https://xlavida.com.ar/



Gracias al tiempo, dedicación y profesionalismo de todos los que se sumaron e hicieron posible ejecutar la campaña con éxito:



Organizador: Cámara de la Indumentaria



MODA ARGENTINA - Desarrollo creativo

Claudio Drescher . Dirección general

Bu Lago Millán . Dirección de Imagen y comunicación



Idea creativa: Meli Biman - Palo Santo

Estrategia y comunicación digital : Ivanna Gemignani - GETMKT Online



Coordinación y producción:

Meli Biman

Alicia Hernández

Lorena Boyd



Diseño de las remeras:

Bu Lago Millán



Prensa: Feedback PR



Auspicia: IRSA BAFWEEK



Campaña:

Fotógrafo: Martin Traynor

Dirección: Bu Lago Millán

Modelos: Lo Management y Monteverde

Vídeo: Jujijump

Agradecimientos:

Amesud, Cladd, Tipoiti, Arslanián, TN&Platex.









Marcas que participan de la campaña:

VER

PORTSAID

PRÜNE

MIMO & CO

CHEEKY

GRISINO

LAS PEPAS

JAZMIN CHEBAR

KOSIUKO

MARIACHER

47 STREET

COMO QUIERES

MISHKA

YAGMOUR

RAPSODIA

CLARA IBARGUREN

TAVERNITI

CARO CUORE

NAUM

BILLABONG

JUANITA JO

WANAMA

CRISTOBAL COLÓN

ALLÓ MARTINEZ

KIMEIKA

DESIDERATA

PERRAMUS

ESTANCIAS

EXTRA LARGE

BOWEN

OLD BRIDGE

BENSIMON

AIRBORN

BABY COTTONS

PAULA CAHEN D´ANVERS

ADRIANA CONSTANTINI

AY NOT DEAD