Estrenaron "La gran renuncia"

El pasado viernes, 25 de agosto, a las 21:30 en el Teatro Picadero, en CABA, fue estrenada la pieza "La Gran renuncia".

Se trata de la versión libre sobre "La Fiaca". Una producción original del Complejo Teatral de Buenos Aires. Bajo la autoría y dirección de Lisandro Fiks

Después de dos exitosas temporadas en La Boca y Mataderos, La Gran Renuncia llegó el 25 de agosto al Teatro Picadero (Pasaje Discépolo 1857), con funciones todos los viernes a las 22:00 hs.

La obra es una versión libre sobre La Fiaca de Ricardo Talesnik con autoria y direccion de Lisandro Fiks. Gastón Cocchiarale es el de los protagonistas, que además en el mes de octubre se estrena su participación en la flamante serie Nada de Star+ junto a Luis Brandoni y Robert De Niro; y en breve comienza a grabar la tercera temporada de El Encargado (Star+).

El elenco lo completan Laura Cymer, Abian Vainstein, Romina Fernándes, Lisandro Fiks, con la participación virtual de Luis Brandoni.



SINOPSIS

Un empleado de una empresa publicitaria decide rebelarse al sistema laboral que lo obliga a estar disponible 24 horas, los 7 días de la semana. Por su salud mental y su calidad devida, un día decide no ir al trabajo, apagar su teléfono celular y reclamar las vacaciones correspondientes a las horas extras en las que estuvo a disposición.

Versión libre sobre La fiaca , la exitosa y recordada pieza de Ricardo Talesnik de 1967, La gran renuncia respetando el espíritu de la obra original pero de forma moderna, aborda la abrumadora invasión de información y la necesidad de comunicación real.



Palabras del autor y director - Lisandro Fiks

En 2021, los usuarios de teléfonos móviles pasaron frente a sus dispositivos un promedio de 4,8 horas al día (casi 2 meses y medio). La invasión de información y de comunicación permanente que vive una persona por tener celular es abrumadora. Por otro lado, esta comunicación acerca seres queridos que viven lejos, salva vidas, hace accesible la cultura a millones de personas... Entonces, ¿Ángel o demonio? ¿Cuál es el límite? ¿Podemos darnos el lujo de vivir sin celular? ¿Poseemos teléfonos o somos poseídos por ellos?

Al leer La fiaca , la recordada pieza de Ricardo Talesnik, que a fines de los sesenta planteaba como acto de rebeldía negarse ir a trabajar, me pregunté ¿Cuál sería hoy un acto de rebeldía comparable? Ese fue el motor para escribir esta versión personal llamada La gran renuncia.







Elenco:

Gastón Cocchiarale

Laura Cymer

Abian Vainstein

Romina Fernandes

Lisandro Fiks

Con la participación virtual de Luis Brandoni





Ficha técnica:

Versión libre de La fiaca de Ricardo Talesnik: Lisandro Fiks

Diseño de proyecciones : Juan Selva

Diseño de iluminación : Agnese Lozupone

Diseño de escenografía y vestuario : Micaela Sleigh

Producción original : Complejo Teatral de Buenos Aires

Producción ejecutiva : Juliana Barisci

Fotografía de estudio : Carlos Furman

Música original : Daniel "Pipi" Piazzolla y Lisandro Fiks

Prensa y difusión: Tommy Pashkus Agencia

Asistente de dirección: Marcelo Chiyik

Dirección : Lisandro Fiks

Producción general: Gastón Cocchiarale y Lisandro Fiks





Sobre Gastón Cocchiarale:

Gastón Cocchiarale tiene 30 años, nacido y criado en Ramos Mejía. Dentro de su corta trayectoria participó como actor, director y autor en distintas obras teatrales

Como director, algunas de las obras que se destacan son El juego de Fran Ruiz Barlett en el teatro Metropolitan (2021) y Esto es tan sólo la mitad de todo aquello que me contaste de Pablo Bellocchio con producción de Tamara Liberati en El Método Kairos y el teatro Picadero (2020/2021/2022).

Como actor en TV, streaming y cine filmó más de 15 películas y 10 proyectos de televisión dónde se destacó en proyectos como El Clan de Pablo Trapero (2015), Permitidos de Ariel Winograd (2016), EDHA de Daniel Burman en Netflix (2018), Sandro de América de Israel Adrián Caetano (2018), ATAV con dirección de Martín Saban y Sebastian Pivotto y producción de Adrián Suar (2019), El sistema Keops de Nicolás Goldbart (2020), y El encargado dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn con producción de Star+ (2021), Nada dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn con producción de Star+ (2022).