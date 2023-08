Imputaron a seis personas que ofrecían motos a la venta, y les robaban a los compradores

Seis personas fueron imputadas por integrar una asociación ilícita que ofrecía motos a la venta en redes sociales y luego les robaba a los potenciales compradores. La atribución delictiva fue realizada por la fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, María Laura Urquiza, ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Urdiales. La audiencia se desarrolló esta mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Los imputados son cuatro hombres -BEF y NNF, de 30 años; HGS, de 21 y JFC, de 26-, y dos mujeres -AAM, de 22 años y CSF, de 38.

La fiscal precisó que “los imputados formaron parte de una asociación ilícita estable, permanente y organizada, que funcionó al menos entre agosto del año pasado y el miércoles de esta semana”. En tal sentido, aclaró que “estamos llevando a cabo diligencias para identificar y detener a otras personas involucradas”.

“El jefe de la banda criminal era el hombre de iniciales BEF, quien impartía órdenes a los demás integrantes”, sostuvo Urquiza. “Con el fin de apoderarse de bienes ajenos, la organización delictiva publicaba en redes sociales fotos de motovehículos marca Honda, modelos Tornado y XR, que ofrecía a la venta”, planteó. “Ante las consultas de interesados en comprarlas, los imputados estipulaban precios y les brindaban puntos de encuentro”, indicó y agregó que “cuando las víctimas llegaban a esos lugares, las abordaban con violencia y les robaban”.

Según afirmó, “en la mayoría de los casos, quienes integraban la asociación ilícita utilizaron armas de fuego para amedrentar a las personas que habían convocado”. Al respecto, mencionó que “un hombre que pretendía adquirir una moto resultó herido por un disparo”.

La funcionaria del MPA destacó que “en otras ocasiones, los imputados pactaban señas por los vehículos y, tras recibir el dinero por transferencia, no acudían a los sitios en donde habían acordado reunirse con los clientes”.

“A raíz de las conductas ilícitas, los investigados se apropiaron de 4.505.400 pesos; dos motocicletas marca Honda, una modelo Twister y la otra, CG y 10 teléfonos celulares”, detalló Urquiza. “También, sustrajeron cuatro mochilas y una cartera; cuatro camperas; un casco de moto; un equipo de mate; tarjetas bancarias y documentación personal de las víctimas”, añadió.

Entre los casos se encuentra el de dos jóvenes de Rafaela, de 20 y 21 años, que a comienzos de este mes de agosto acordaron comprar una moto Honda Tornado 250 cc con un usuario de Marketplace. Ambos viajaron hasta Santa Fe y fueron citados en una esquina de barrio San Agustín de zona norte. Al llegar al lugar, los pretensos compradores fueron emboscados por tres ladrones que le robaron una mochila que contenía el dinero y un celular así como también la moto en la que se trasladaron desde Rafaela.



CALIFICACIONES PENALES

A las seis personas se les atribuyó el delito de asociación ilícita. Al hombre de iniciales BEF en carácter de organizador y a los otros cinco imputados, como miembros.

A su vez, a AAM, JFC y NNF se les endilgó la coautoría de robo calificado (por haber sido en poblado y en banda y por el uso de armas de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada). Por su parte, a BEF, CSF y NNF -en un hecho diferente al que actuó como coautor-, se los investiga por la participación necesaria en el mismo delito.

Los imputados de iniciales BEF, NNF y CSF también fueron imputados como partícipes necesarios de tentativas de robo calificado (por el uso de arma de fuego y por haberles causado lesiones graves a las víctimas).

Además, a HGS se le endilgó la coautoría y a BEF y CSF la participación necesaria en hechos de robo calificado (por el empleo de armas de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada). Finalmente, BEF y CSF fueron imputados como coautores de estafa.



MEDIDAS CAUTELARES

De acuerdo con lo agendado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), las medidas cautelares se debatirán el próximo miércoles en horario a confirmar. En tanto, la fiscal adelantó que solicitará que los seis imputados transiten el proceso judicial en prisión preventiva.