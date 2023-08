Argentina se comprometió ante el FMI a acumular US$ 8.000 millones de reservas

Por José Calero



En el marco del acuerdo con el FMI, la Argentina se comprometió a acumular reservas por unos US$ 8.000 millones hasta fin de año y subir tarifas de energía, luego de que el organismo dijo que el programa anterior con el país "descarriló". En su staff report, el Fondo dijo que el "descarrilamiento" se debió a la "histórica sequía, desvíos y demoras", en la aplicación de reformas. Hizo notar la falta de aplicación por parte del Gobierno de correcciones que habían sido pactadas a lo largo de este tiempo.

"Las autoridades están implementando ahora un paquete de medidas para encarrilar el programa", dijo el reporte. Y adelantó que en septiembre habrá subas de luz para los hogares de ingresos bajos y medios, y comercios, lo cual genera dudas en medio del calendario electoral.

El FMI advirtió que las metas del segundo trimestre no se cumplieron, al sostener que "los criterios de desempeño de fines de junio para la acumulación de reservas internacionales netas, el equilibrio fiscal primario y la financiación del déficit fiscal no se cumplieron por amplios márgenes".

Además, si bien admitió la existencia de un evento extraordinario como la sequía, que provocó una caída de 37% de los volúmenes exportados en la agricultura, critica que el gobierno priorizó "la estabilidad de corto plazo", por encima de la "agenda estructural". Y señala que hubo "demoras" en completar la revisión quinta del acuerdo -debería haberse finalizado en junio- y los esfuerzos para bajar la inflación y acumular más reservas directamente han sido "esquivos".

El FMI advirtió también que "la inflación se ha desanclado", y proyecta ahora un costo de vida del 120% para el año -por debajo de las expectativas del mercado-, aunque condiciona la factibilidad de esta proyección a qué proporción del aumento del dólar oficial de 20% del lunes 14 de agosto, se traslade a precios.

El organismo rebajó también el pronóstico de crecimiento para la Argentina: espera ahora una contracción del PBI de 2,5% (antes preveía un leve crecimiento de 0,2%). Tras largas negociaciones que llevaron más de un semestre, el Directorio del Fondo Monetario aprobó finalmente este miércoles el desembolso de US$ 7.500 millones de la quinta y sexta revisión del programa.

La Argentina necesitaba esa plata -que fue enviada en DEGs, la moneda del Fondo- para pagarle al mismo organismo las cuotas del préstamos que pidió en 2018 por US$ 54.000 millones. Como no la consiguió a tiempo, tomó deuda de la CAF, Qatar y China, que ahora será devuelta.

Las revisiones del FMI consisten en evaluaciones que su staff hace sobre el grado de cumplimiento o no de un país sobre las metas comprometidas. En cuanto a la acumulación de reservas, el FMI prevé que "el nuevo paquete de políticas aumentará las reservas internacionales netas en aproximadamente 8 mil millones de dólares entre agosto y diciembre.

Aún así no se llegaría al objetivo de la cuarta revisión de finales de 2023. Más allá de este año, si bien el alivio de las condiciones de sequía debería respaldar el crecimiento, el Fondo espera que la recuperación a la tendencia sea "gradual, dados los obstáculos derivados de las políticas necesarios para abordar los desequilibrios macroeconómicos persistentes".



RECLAMO POR UN

AMPLIO APOYO POLÍTICO

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, el FMI salió a pedir que en la Argentina se alcance un "amplio apoyo político" para garantizar el éxito de la nueva etapa de acuerdo firmado, por el que se liberaron US$ 7.500 millones.

"La implementación de programas decisivos, la formulación de políticas ágiles y la planificación de contingencias siguen siendo imperativo, y es posible que se necesiten medidas adicionales para lograr los objetivos del programa y salvaguardar la estabilidad", señaló el organismo al difundir el "staff report", un informe técnico ampliado sobre el nuevo acuerdo.

Mientras tanto, el Fondo dijo que un "amplio apoyo político y la apropiación del programa siguen siendo fundamentales en el corto y mediano plazo, ya que resolver los profundos desafíos del país requerirá esfuerzos continuos de las futuras administraciones".

El Fondo dio a conocer la letra chica del acuerdo de la quinta y sexta revisión del Programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las sigas en inglés) con la Argentina. Se trata de las condiciones que se comprometió a cumplir el Gobierno pare recibir un desembolso de US$ 7.500 millones.

"Desde la finalización del cuarto examen, la situación económica de la Argentina se ha vuelto cada vez más frágil, con episodios de mayor volatilidad del mercado, y más recientemente, con incertidumbres políticas", indica el análisis. "Si bien la sequía histórica resultó en pérdidas mayores a las esperadas en la producción agrícola, las exportaciones y los ingresos fiscales, la actividad no agrícola ha mostrado resiliencia, lo que refleja una demanda interna sólida, en parte gracias al resultado de desvíos en las políticas. La inflación y las presiones externas se han intensificado, con reservas cayendo a niveles peligrosamente bajos debido a la sequía y a una política de ajuste insuficiente. Los desvíos de políticas se reflejan en parte en limitaciones políticas y electorales", agregaron y citan los resultados de las PASO.

"El programa se ha desviado, reflejando la sequía histórica junto con desvíos y retrasos en las políticas. Los criterios de desempeño de fines de junio para la acumulación neta de reservas internacionales, el equilibrio fiscal primario y la financiación del déficit fiscal se incumplieron por amplios márgenes", cuestionó el equipo del Fondo.

"En términos más generales, los objetivos clave del programa (reducir la inflación y reconstruir las reservas) siguen siendo difíciles de alcanzar, ya que los desequilibrios han aumentado en el contexto de shocks externos y una débil implementación de políticas. Ante los retrasos en la finalización de la quinta revisión, más allá del calendario original de junio, las autoridades movilizaron financiación puente para mantenerse al día con todas las obligaciones financieras con el Fondo", indicó el sumario del documento publicado por el Fondo.

El organismo alertó que la caída de la economía será de 2,5% este año y que espera una inflación de 120%, aunque deja una advertencia. "Esto dependerá mucho de la evolución del traspaso del tipo de cambio (passthrough) a los precios y de la implementación de políticas", indicaron los técnicos que siguen el caso de la Argentina. (NA)