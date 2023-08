Suma fija, bono a jubilados y suba en planes sociales

El Gobierno anunciará una suma fija para asalariados, un bono para jubilados y pensionados, y la suba de planes sociales como la tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo. Así lo anticipó el presidente Alberto Fernández durante su visita a la provincia de La Pampa, en compañía del gobernador Sergio Ziliotto, donde encabeza la inauguración del edificio de aulas y auditorios de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

"El ministro Sergio Massa anunciará las medidas que nuestro Gobierno tomará en favor de los sectores más vulnerables y los trabajadores. Supone una suma fija, corrección en ingresos de jubilados, tarjeta alimentar, AUH", dijo Fernández.

Señaló que Massa "va a comenzar a anunciar las medidas que dije que íbamos a tomar en favor de los sectores más vulnerables y de los que trabajan, que han sufrido un desmedro en sus ingresos como consecuencia de la devaluación y la inflación que supone una suma fija, corrección en los ingresos de los jubilados en la AUH en la tarjeta alimentar. Todos los sectores que se han visto afectados con lo que ha pasado en la economía".

"Van a tener que esperar que el ministro especifique las medidas, este Gobierno no se olvida de los más vulnerables ni de los que trabaja", indicó.

Si bien aseguró que será el ministro de Economía quien brindará los detalles, sostuvo que el Gobierno Nacional elaboró una serie de medidas "en favor de los sectores más vulnerables y de los sectores que trabajan, que han sufrido un desmedro en sus ingresos como consecuencia de la devaluación y la inflación".

"En estos cuatro años hemos trabajando junto a Sergio codo a codo, en momentos difíciles y adversos, pero nunca hemos parado una obra", remarcó el jefe de Estado, y agregó: "Ese es el camino que debemos seguir y hay que llamar la atención de los argentinos porque esto está en riesgo".

En otro pasaje de su declaración a la prensa local, se diferenció de las ideas del libertario Javier Milei: "Algunos creen que para venir a la universidad pública van a necesitar un voucher, que estudia el que puede pagar, que tenga salud el que pueda pagar, y no queremos eso, queremos un Estado igualador que esté al lado del que lo necesita".

Por último, repitió que continúa trabajando "en todas las cosas pendiente", y convocó a "después del ruido electoral, recuperar la tranquilidad, la paz social, y la convivencia democrática". .



"POR FAVOR, NO RETROCEDAMOS"

Por otra parte, Fernández protagonizó un encendido discurso contra el libertario Javier Milei, y envió un mensaje al electorado camino a las generales del 22 de octubre: "Por favor, no retrocedamos". Lo hizo desde La Pampa junto al gobernador Sergio Ziliotto, en el marco de la inauguración de aulas y auditorios de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

"No hay argentinos de primera y de segunda y los problemas no se arreglan hablando de castas ni de libertad retóricamente. El 10 de diciembre termino mi mandato. Por favor, no retrocedamos", pidió el mandatario ante un auditorio colmado de mujeres. (NA)