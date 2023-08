Bullrich sacó a la cancha a su equipo económico

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, reunió al equipo económico de Juntos por el Cambio con el fin de apuntalar la agenda del espacio, en un terreno que, al momento, es dominado por el libertario y triunfador en las primarias del 13 de agosto, Javier Milei. El tópico "económico" será fundamental para Bullrich de cara a las generales de octubre, tanto como "seguridad", en donde la ex ministra se mueve como pez en el agua.

El encuentro estuvo coordinado por Luciano Laspina, el principal referente bullrichista en la materia y uno de los candidatos a quedarse con el Palacio de Hacienda, en un eventual gobierno de Bullrich.

En ese contexto, Laspina repasó los puntos programáticos de JxC y brindó instrucciones concretas para consolidar el plan y las medidas que se aplicarían desde el primer día, en el caso de que la presidencialista llegara a la Casa Rosada el 10 de diciembre.

Además, de la reunión participó el mendocino Luis Petri, quien secunda a Bullrich en la fórmula presidencial que venció al binomio compuesto por Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales en las PASO.



¿QUÉ DIJO BULLRICH EN LA REUNIÓN?

Tras la exposición de Laspina, Bullrich instó a dejar "atrás una sociedad de búsqueda de rentas, transferencias y de prebendas surgidas al calor de las regulaciones estatales y las distorsiones de la política económica" para "construir una economía de mercado basada en reglas, en la competencia, la innovación y las mejoras en la productividad como fuente principal de las ganancias de empresas y trabajadores".

En esa línea, la ex funcionaria de Mauricio Macri aseguró que las prioridades de su gobierno se centrarían en bajar la inflación y en desarrollar un programa "de crecimiento" de la Argentina basado en "el equilibrio fiscal y estabilización monetaria", que incluyen una salida rápida del "cepo cambiario", una "reducción acelerada" de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y la eliminación urgente del déficit de las empresas públicas.

Entre los presentes, estuvieron: Dante Sica; Eduardo Levy Yeyati; Ricardo López Murphy; Guido Sandleris; Hernán Lacunza (remoto); Martín Tetaz; Daiana Fernández Molero; Enrique Cristofani; Horacio Tomás Liendo; David Sekiguchi; Alberto Fohrig.

El jueves, la candidata de JxC reunió a la primera plana del espacio Patricia Bullrich viene de reunir ayer a los principales dirigentes del espacio, incluido Horacio Rodríguez Larreta, y selló una foto de unidad de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

En sus redes sociales, Bullrich publicó un breve texto que tituló "Le exigimos al kirchnerismo que cuide a los argentinos". Desde el bullrichismo apuestan a dar señales de cambio institucionalizado frente a lo que podría llegar a ofrecer Javier Milei, que se impuso en las primarias del pasado 13 de agosto.

"Convoqué al equipo nacional de Juntos por el Cambio y analizamos la situación de crisis y desgobierno actual. Para sacar la Argentina adelante, se necesita mucha decisión y coraje para hacer cumplir la ley. En unidad y con firmeza vamos a ordenar el país y terminar con las mafias, los narcos y el uso de la pobreza para beneficio propio", escribió.

La ex ministra de Seguridad se encargó en los días posteriores a la derrota en las PASO a cohesionar JxC que quedó tocado no solo por el resultado, sino por la interna que libraron Bullrich y Rodríguez Larreta, quien ya la apoyó públicamente.



¿QUIÉN SERÍA SU MINISTRO DE ECONOMÍA?

Una de las incógnitas que sobrevuela a JxC pasa por quien ocuparía el Ministerio de Economía en un gobierno de Bullrich. La victoria de Milei y la agenda 100% económica que recita el candidato de La Libertad Avanza obligó a Bullrich a definir posiciones en el esquema gubernamental sin tener en sus manos el ticket de la victoria en la primera vuelta electoral, ni siquiera el free pass para un balotaje.

Si bien el diputado santafesino Luciano Laspina la acompaña desde hace meses, la figura de Carlos Melconian, de la Fundación Mediterránea, emerge en el horizonte, según pudo saber Noticias Argentinas.

Se trata de un reconocido divulgador que, además, tiene fuertes vínculos con los sectores empresariales que ayer escucharon la disertación de Bullrich en el Hotel Alvear, durante el evento organizado por el Consejo de las Américas. (NA)