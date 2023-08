Unión visitará a Estudiantes

A las 16:30 de este sábado, Estudiantes de La Plata y Unión de Santa Fe protagonizarán su choque por la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional 2023, en el Tierra de Campeones.

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Estudiantes sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Belgrano.

Unión obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Racing Club.

Leandro Rey Hilfer será el juez que impartirá justicia en el encuentro.



OTROS PARTIDOS. ZONA A. 19hs Talleres vs Huracán. ZONA B: 14.30hs San Lorenzo vs Belgrano, 19hs Newell's vs Lanús, 21.30hs Tigre vs Racing.