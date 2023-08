Los Pumas se medirán con España, previo al Mundial de Francia 2023

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se medirá este sábado frente a su par de España, en un encuentro amistoso que será su último test mach previo a su participación en el Mundial de Francia 2023, que comenzará el próximo 8 de septiembre.

El encuentro se disputará en el estadio del club Atlético de Madrid, con motivo del centenario de la Federación Española de Rugby, y será dirigido por el árbitro Andre Brace de Irlanda. Arrancará a las 16 de nuestro país y se podrá ver por ESPN y Star+.

El entrenador australiano Michael Cheika designó una formación titular que tendrá la presencia de jugadores que no estuvieron presentes esta temporada por lesiones y otros por suspensiones.

Los rafaelinos fueron convocados y Pedro Rubiolo irá desde el arranque, en la segunda línea, mientras que Mayco Vivas comenzará desde el banco de relevos.





El dato. En el seleccionado de España será titular el santafesino, ex CRAI, Estanislao Bay, como así también el entrerriano, exTilcara de Paraná, Martiniano Cian.



Las formaciones:



España: John Wessel Bell; Martiniano Cian, Iñaki Mateu, Gonzalo López y Federico Castegloni; Gonzalo Vinuesa y Estanislao Bay; Facundo Domínguez, Mario Pichardie y Matthew Foulds; Alejandro Suárez y Lucas Guillaume; Bittor Aboitiz, Pablo Miejimolle y Thierry Futeu. Entrenador: Miguel Velazco



Argentina: Joel Sclavi, Agustín Creevy y Eduardo Bello; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Santiago Grondona, Marcos Kremer y Facundo Isa, Tomás Cubelli (capitán) y Nicolás Sánchez; Mateo Carreras,Santiago Chocobares, Matías Moroni y Rodrigo Isgró; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Ckeika.



Arbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Cancha: Atlético de Madrid (Madrid)

Horario: 16 (hora argentina)

TV: ESPN y Star Plus