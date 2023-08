Rafaela tiene su nuevo acueducto que mejora el servicio de agua potable

El gobernador Omar Perotti inauguró ayer el acueducto Desvío Arijón – Rafaela, que abastecerá de agua potable a más de 142 mil habitantes de once localidades de los departamentos Las Colonias y Castellanos, en el marco de un acto que se realizó en la planta de Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA) ubicada en bulevar Yrigoyen al 2100 de esta ciudad. La obra aumentará un 40 por ciento el caudal de agua potable disponible para los rafaelinos a la vez que se registrará un incremento de la presión en las redes de distribución domiciliaria. Según informó el gobierno provincia, se invirtieron 14 mil millones de pesos provenientes del Fondo Abu Dabi, OFIP y el gobierno de Santa Fe.

“Llegó el día. Esta obra va a beneficiar a varias localidades con agua potable y se abre la posibilidad real y concreta de seguir avanzando en otras localidades”, expresó en el marco del acto formal que dejó inaugurada el acueducto que tiene su planta de potabilización en la localidad costera de Desvío Arijón y cañerías troncales con un recorrido de 130 kilómetros hasta Rafaela, a lo que se suman 50 kilómetros de cañerías secundarias para proveer a las localidades de Matilde, San Carlos Sur, San Carlos Centro, San Carlos Norte, Santa Clara de Buena Vista, San Mariano, Sa Pereira, Angélica y Susana.

“Cuando hablamos de salud, la primera instancia es el agua. La salud empieza con los servicios sanitarios y allí es donde estamos haciendo realmente una expansión plena y acercando salud a cada vivienda. En esto quiero resaltar el valor de la dirigencia de vecinales, de las entidades intermedias, porque no fue sencillo para muchos de ellos levantar la voz para acompañar un reclamo, sobre todo, en momentos en que algunos le decían que las obras habían empezado”, afirmó el mandatario provincial, que encabezó el acto inaugural en la planta potabilizadora Rafaela de ASSA acompañado por el intendente Luis Castellano, el diputado nacional, Roberto Mirabella; el presidente provisional del Senado de la Provincia de Santa Fe, Rubén Pirola; el senador provincial, Alcides Calvo; la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach y el presidente de Aguas Santafesinas, Hugo Morzán entre otros.

“Hoy, sin duda, es un día para festejar. Seguramente, a partir de mañana, empezaremos a tener un mayor nivel de presión en toda la ciudad y empezaremos a analizar si hay que expandir, si hay una cañería que por producto de la mayor presión tendrá que ser arreglada, reparara. Pues, bienvenidos a esos problemas porque significa que el problema de fondo se terminó. El problema de no tener agua se terminó, lo tenemos resuelto”, sentenció Perotti.

En clave electoral rumbo a las elecciones generales del 10 de septiembre, el Gobernador se mostró crítico respecto a gobiernos anteriores aunque evitó referencias específicas. “Nos mintieron durante muchísimos años y esto es algo que no le hace bien a la política. Hubo años y años donde no se cuidó la salud; donde a la ciudad no se le permitió crecer ni desarrollarse. Muchísima gente tuvo que pagar sus lotes mucho más caros o no pudo comprarlos porque los que estaban habilitados eran lugares donde había agua potable y los otros no”, sostuvo.

Tampoco hizo ningún tipo de reconocimientos a sus antecesores que aportaron al proyecto. Por caso, el gobernador Antonio Bonfatti realizó en su gobierno la construcción de la toma de agua en Desvío Arijón, la planta potabilizadora y el tramo de un primer acueducto hasta Santo Tomó. Por su parte, a partir de 2016 el gobernador Miguel Lifschitz avanzó en la arquitectura del financiamiento internacional de la obra y puso en marcha el tendido de los caños. En el medio, antes de las elecciones del 2015, sí hubo un acting político cuando se mostró el inicio de la construcción del acueducto: se podían ver los caños sobre la tierra a lo largo de más de medio kilómetro. Cuando pasaron los comicios, los caños seguían en el mismo lugar, el pasto creció y todo quedó abandonado.

En su discurso de este viernes, Perotti destacó que en estos años se dio el mayor ritmo de obra de construcción del acueducto e indicó que para poder llevarla adelante se negoció con los países árabes y se buscaron más financiamientos nacionales: “Hoy sin dudas es un día para festejar; seguramente a partir de mañana empezaremos a tener un mayor nivel de presión en toda la ciudad. Terminamos Reconquista; la planta potabilizadora de Santa Fe, para los próximos 20 años de abastecimiento de esa ciudad; el acueducto del Gran Rosario, la planta potabilizadora, y posibilidades de abastecer también para los próximos 20 años y a localidades vecinas; acompañamos a la cooperativa de Venado Tuerto en la posibilidad de expansión de una incorporación de una planta que genere más volumen, para crecer en los servicios en aquella localidad”.

En la ceremonia estaban el secretario de Empresas y Servicios, Carlos Maina, entre otros funcionarios locales y provinciales, los concejales Juan Senn y Martín Racca; representantes de entidades vecinales, educativas, gremiales y empleados de Aguas Santafesinas. Prácticamente no había representantes de la oposición.

Perotti defendió su plan de infraestructura sanitaria: “Desplegamos en toda la provincia la preocupación central de este derecho humano, al que todavía no podemos tener a todos los santafesinos cerca, pero sí invertir enterrando caños a los que le escapan muchos, vinimos a cambiar esas cosas en la política; criterios que estuvieron muy presentes en los últimos años, donde vive poca gente, no se hacen obras, las obras se hacen donde viven mucha gente y donde se ven o donde hay muchos votos. Pensar en abastecer de agua potable, cuando uno analiza el costo de la obra con la cantidad de habitantes, nadie iría a invertir ahí, salvo el Estado porque tiene que cuidar a la gente”.

Por último, Perotti dijo que “nosotros hemos tomado esa decisión porque si no invertíamos en esto, en la parte más dura, en la parte más costosa, difícilmente un vecino de alguna de las ciudades en la provincia, de algunos de los pueblos que necesitan agua, iba a abrir en los próximos días una canilla e iba a salir agua”.

Por su parte, Castellano dijo que “para nosotros, los rafaelinos y las rafaelinas que hace tanto tiempo venimos luchando por el agua, esto es agua bendita, fueron años y años de reclamos, de luchas, de gestiones, de una cantidad enorme de dirigentes que viajamos a Santa Fe, que pusimos el grito en cada asamblea, que reclamamos a distintos gobernadores". "Fue un verano tras otro de ver a gente que no podía tener agua potable, no podía bañarse, y desde el Municipio los asistíamos con camiones cisternas llenando los tanques de las escuelas, del hospital”, recordó.

El Intendente expresó que “uno puede entender las decisiones políticas de llevar fondos para un lado o para el otro porque los presupuestos no son infinitos. Detrás de cada inversión hay una decisión de adónde se va a invertir. Pero fue un golpe muy duro creer que había empezado algo que ni siquiera tenía un metro de caño puesto. Hoy, el agua está en Rafaela porque Omar se transformó en gobernador, tomó la decisión y se realizó la obra”.

“Esto es presente, pero también es futuro. Es presente porque vamos a empezar a pasar un verano más aliviados, pero también es futuro porque a partir de ahora se acaban las autorizaciones de loteos que estaban condicionadas a la llegada del acueducto. Ahora se van a autorizar los loteos con el agua potable incluida. Terminaron las autorizaciones provisorias y cada inversión, cada desarrollador, cada loteador que quiera soñar y construir en la ciudad lo va a poder hacer sabiendo que va a tener agua potable”, señaló Castellano quien tampoco hizo alusiones a otras gestiones provinciales que pusieron en marcha la primera etapa del proyecto.

En tanto, Calvo manifestó: “ Son tres décadas donde vemos al gobernador, que a su vez fue intendente, fue legislador, las que pasaron para que el acueducto pueda ser una realidad. Para que se logren estos objetivos y proyectos hay que tener decisión política, gestión, pasión porque esto se logra cuando uno entiende realmente lo que son las carencias y las necesidades, en este caso, ni más ni menos que el agua”. En realidad son algo más de dos décadas que la problemática del agua comenzó a tomar forma en Rafaela, cuando en los veranos la presión bajaba sustancialmente y crecían los reclamos de los vecinos. Inicialmente, se abrió una negociación con el Municipio esperancino para acordar un aumento del caudal de agua enviado a través del acueducto desde esa ciudad -inaugurado en 1981 y que aún se mantiene en actividad- que extraía el líquido desde un acuífero subterráneo mediante numerosos pozos.

Tras varios años de debate, la conclusión fue que el acueducto inaugurado en 1981 estaba en su capacidad límite para transportar agua y que la solución consistía en construir una nueva estructura. En esa discusión no había acuerdos sobre la traza que debía tener ni cuál era el punto cero. Pero al final de la gestión del gobernador Jorge Obeid se terminó un proyecto y se apuró una licitación en el 2007 pensada más en las elecciones de ese año que en mejorar el servicio a los rafaelinos. El triunfo de Hermes Binner, que marcó el inicio de los gobiernos socialistas, frenó el proyecto existente y volvió el proceso a foja cero, hasta el 2011 cuando -otra vez en tiempos electorales- se mostraron avances.

La ministra Silvina Frana expresó, en el acto de este viernes, que “sin decisiones políticas, sin acuerdos, sin trabajos en conjunto, estas cosas no suceden". "Y quiero decirles que en este gobierno hubo una decisión política de trabajar a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe con este derecho humano que es el agua potable de calidad para muchos lugares de la provincia. Esto se hace pensando en la dignidad de la gente, en generar condiciones para que se quede a vivir en donde nació. Entonces, esto también abona una fuerte política de arraigo, como siempre lo dice Omar”, sostuvo.



UNA OBRA ESENCIAL

La alimentación a la ciudad de Rafaela desde la planta de Desvío Arijón implicará un importante cambio en las características del agua potable de la ciudad, reduciendo niveles de salinidad -en el norte de la ciudad funcionan planta de ósmosis inversa- y haciendo posible la incorporación al servicio en el futuro de otros sectores del ejido urbano. Actualmente, alcanza al 95 % de la ciudad, y permitirá extender la prestación al 100 %.

En el último verano, se registraron serios problemas de abastecimiento a vecinos de los barrios Alberdi y 30 de Octubre, que incluso motivó movilizaciones a la oficina que ASSA posee sobre bulevar Lehmann para plantear reclamos.

El acueducto toma agua del río Coronda en la localidad de Desvío Arijón, donde se amplió la planta potabilizadora y se construyó una nueva estación de bombeo. El agua que llega desde Desvío Arijón hasta Rafaela es impulsada por cuatro estaciones de bombeo, que son necesarias para vencer el desnivel de 83 metros existente entre las localidades. Están ubicadas en Matilde, San Carlos Centro, San Mariano y Angélica.

En Rafaela, para almacenar el agua proveniente del acueducto, se construyó una nueva cisterna con capacidad de 5 millones de litros, que se suma a la existente de 10 millones de litros; y en la zona rural oeste, sobre la calle Santos Dumont, también se tendió un refuerzo que llega al norte de la ciudad en el barrio Mora.

A lo largo de los 180 km de extensión del acueducto, se incorporó un tendido de fibra óptica, para la telegestión de la obra; y un recurso invaluable para dotar de internet de alta calidad a cada una de las localidades beneficiadas, a través del programa Santa Fe Más Conectada.

Además, con fondos del mismo financiamiento ya comenzó una nueva ampliación de la planta potabilizadora de Desvío Arijón. La concreción de esta obra permitirá continuar el acueducto desde Rafaela hacia las localidades de Roca, Egusquiza, Lehmann, Ataliva, Sunchales y Tacural.