Acordaron mejorar 16 kilómetros de caminos rurales del distrito Rafaela

El ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, Daniel Costamagna el intendente Luis Castellano y la presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone firmaron ayer el convenio para avanzar en el mejoramiento de 16 kilómetros de trazas rurales en el marco del programa Caminos de la Ruralidad. Los fondos para los materiales serán aportados por el Gobierno provincial, el municipio aportará las maquinarias y los recursos humanos, en tanto que los productores frentistas realizarán los aportes económicos para el mantenimiento de las trazas.

El 27 de junio del 2022 el programa Caminos de la Ruralidad fue presentado en la misma entidad tras algunas reuniones previas. Luego quedó por coordinar reuniones para definir qué trazas se incluirían en el programa. A fines de diciembre, en la última sesión del Concejo Municipal, se aprobó el proyecto de adhesión de la Municipalidad de Rafaela al programa provincial.

Y recién este 25 de agosto se firmó el convenio, a horas de que comience a regir la prohibición para realizar "actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación directa del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos". Hoy sábado ya no podría haberse efectuado pues está prohibido, tal como lo dispone la ley provincial -tampoco la obra del acueducto y varias más-.

El programa incluye 16 kilómetros de caminos rurales en el distrito Rafaela, en cuatro trazas que fueron priorizadas en un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Municipalidad de Rafaela y los mismos productores. De esta forma, no solo se busca generar un impacto en la salida de la producción sino también en un mejor acceso a las escuelas rurales y promover el arraigo de los productores en la ruralidad y que tengan una accesibilidad acorde.

El senador Alcides Calvo; Horacio Albrecht, integrante de la SRR, productores y representantes de diversas instituciones de la ciudad también participaron de la firma del acuerdo.

Castellano destacó que “es un mojón, después de un tiempo de planificación y diálogo. Este programa ha cambiado el paradigma de la producción agropecuaria para la región y la provincia”. También hizo mención a que se trata de un reclamo histórico que “venimos haciendo a los gobiernos provinciales porque cada lluvia o anegamiento genera una enorme cantidad de inconvenientes, no solo a los productores sino a los habitantes”. Y remarcó el trabajo coordinado e institucional entre los diferentes sectores involucrados.

Por su parte, Costamagna comentó que este programa alcanzó hasta el momento, 1.300 kilómetros en la provincia: “130 escuelas rurales, cientos de productores, alumnos y docentes que van a tener una mejor calidad de vida y una infraestructura para la producción. Por eso, Caminos a la Ruralidad superó nuestras expectativas”.

Además, dijo que es un momento muy importante: “Un antes y un después. Es darle al campo lo que el campo produce. Esto fue la impronta y el desafío que tuvimos en nuestra gestión. Con el gobernador Omar Perotti lo soñamos desde el primer día. Realmente estoy muy feliz. Estamos dando respuesta a una de las principales columnas productivas de Santa Fe”, enfatizó el funcionario provincial.

Por su parte, Alcides Calvo mencionó el esfuerzo que se viene haciendo ya que “es un programa que batallamos desde hace años”. Asimismo, valoró la transparencia, “por eso se planteó la cuestión de tener una cuenta específica y que la puedan manejar las partes involucradas, y la posibilidad del mantenimiento compartido”.



UN MISMO OBJETIVO

A su turno, Norma Bessone afirmó: “Este día es muy importante para nosotros y el grupo de 35 productores que tienen la posibilidad de pensar en mejoras de los caminos necesarios para sacar la producción y el movimiento diario que implica el contacto entre la ciudad y las unidades de producción”. “Estamos muy contentos y con enorme deseo de que esta política instrumentada sobre Caminos de la Ruralidad pueda transformarse en un Proyecto de Ley a los efectos de que podamos tenerlo en adelante”, señaló. Para finalizar, Horacio Albrecht declaró: “Es un gusto que estemos sentados en una mesa los distintos sectores para trabajar por un mismo objetivo. A los productores nos viene muy bien el tema de los caminos para sacar la producción y para que la gente sienta más arraigo en el campo. Agradecidos a todos por esta determinación”.