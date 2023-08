Pullaro y Viotti se comprometieron a brindar respuestas a las necesidades de los rafaelinos

Maximiliano Pullaro, uno de los candidatos a gobernador de la provincia de Santa Fe y gran vencedor en las pasadas PASO provinciales, se hizo presente este viernes en Rafaela para darle continuidad de su agenda en la previa a las elecciones generales en el territorio santafesino previstas para el próximo domingo 10 de septiembre. El oriundo de la localidad de Hughes estuvo acompañado por el candidato a intendente de nuestra ciudad por la fuerza Unidos para Cambiar Santa Fe, Leonardo Viotti, y juntos recorrieron el área productiva de la ciudad, que incluye el Camino Público N°6.

Cabe señalar que la pavimentación de este tramo, que comprende la Variante y la actual traza de la Ruta Nacional N°34, que beneficiaría el acceso al Parque Industrial de Rafaela, fue llamada a licitación en dos oportunidades y las obras no se han llevado a cabo. "Se han hecho muchas promesas que no se han cumplido. Lo que vamos a hacer con Maximiliano Pullaro, es trabajar para traer a Rafaela lo que necesitamos", señaló Viotti.

Por su parte, el ex ministro de seguridad santafesino envió un mensaje a la ciudadanía y también al departamento Castellanos y al sector productivo. "Nosotros vamos a continuar con las obras importantes que se realizaron en Rafaela y la región durante el último gobierno, con aquellas obras que no se han terminado", agregó.

Puntualmente sobre el Camino Público N°6, Pullaro reconoció volver a comprometerse para recomenzar y finalizar los trabajos de pavimentación. "Tomamos el compromiso de terminar esta obra. Que el proceso de licitación tenga una adjudicación, para comenzarla y terminarla. Lo mismo con muchas obras que van a servir para que el sector productivo se siga desarrollando y pueda crecer y agilizar para abaratar la logística y los costos de producción. Esto es una demanda que tienen los industriales de Rafaela y por eso quisimos estar en este lugar, en una obra que fue licitada en dos oportunidades pero que lamentablemente no se pudo llevar adelante", manifestó el referente provincial de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Por otro lado, el ex Ministro de Seguridad comentó también que "estamos convencidos que, además, hay que mejorar la calidad educativa, ya que ha caído muchísimo por falta de inversión, fundamentalmente. Queremos trabajar por la alfabetización de los chicos en las escuelas primarias, y aunque parezca algo lógico, los chicos no están saliendo completamente alfabetizados y debemos cambiar algunas cosas, como la no repitencia. Nos parece que fue un error de Omar Perotti haber puesto la no repitencia, ya que eso significa que el chico que estudia y no estudia y el que va a la escuela y no lo hace pasa de año, donde los docentes no tienen ese derecho de evaluar y no pueden poner la nota de la materia que enseña como corresponde, ya que tiene que consensuar las calificaciones con un área, Lengua con Educación Física. Aunque parezca exagerado es así y vamos a trabajar por los 180 días de clases, en la formación docente continua, en un censo de infraestructura para que puedan mejorar de manera considerable las condiciones edilicias y vamos a mejorar la calidad educativa".



"SON HECHOS DELICTIVOS"

Sobre lo que está sucediendo en el país y en algunas ciudades santafesinas con los robos y saqueos en los supermercados, Pullaro opinó que "les pido a las fuerzas de seguridad y al MPA que estén sumamente alertas porque son hechos delictivos, no son personas con hambre y además, por lo que pude ver, es que no se saqueaban alimentos, sino bebidas alcohólicas, con lo cual deben actuar rápidamente y reprimir estos hechos con todo el peso de la ley".



"TENEMOS MUCHAS NECESIDADES"

La visita al área productiva de la ciudad también sirvió para que los funcionarios vuelvan a dejar en claro aquellas situaciones que toman notoriedad y relevancia en el día a día de los rafaelinos. En ese sentido, Leo Viotti también destacó que se trabajará en la parte urbana cumpliendo con las demandas. "Tenemos muchas necesidades en las que estamos trabajando para dar respuesta a los rafaelinos", explicó el concejal de JxC. "Hoy hablamos de desarrollo productivo pero en la parte urbana también tenemos muchas demandas con las que vamos a trabajar y dar respuestas en la medida de lo posible".

En esa línea, uno de los aspectos centrales que se volvió a destacar fue la seguridad. Tanto para el líder local como para el provincial, se trata del gran desafío a cumplir en caso de ser electos gobierno a partir del 10 de diciembre. "Pullaro tiene la seguridad como uno de los principales objetivos a nivel provincial, y nosotros también, porque es lo que la gente nos pide y nuestra responsabilidad es pensar esas situaciones desde los distintos niveles para luego, con las herramientas que cada uno tiene, brindar una solución articulada. Cuando vamos a los barrios, lo primero que te piden los vecinos es seguridad. Y nuestra responsabilidad es pensarlo desde los distintos niveles y con las herramientas que cada uno tiene para poder brindar soluciones, pero siempre de manera mancomunada. Rafaela, al igual que el resto de la región y de la provincia, necesita más seguridad, y el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos, con la justicia, con el Poder Legislativo, con Clara García a la cabeza, debemos responderle a la sociedad porque estamos cada vez peor, porque avanza la delincuencia, la droga y baja nuestra calidad de vida. Y en ciudades como la nuestra, en donde no estábamos acostumbrados a este tipo de vida, lamentablemente estamos cada vez más encerrados. Maxi nos cuenta que lo que pasa en Rafaela sucede en cada rincón de la provincia y el gran desafío de él es en cada punto de la provincia" mencionó Viotti.

Por último, compartiendo el discurso de Viotti, el candidato a gobernador expresó cómo piensa un futuro gobierno con él a la cabeza: "Nuestra gestión se basa en trabajar todo lo que sea posible con un plan de gobierno muy claro que tiene que ver con fortalecer nuestra matriz productiva, resolver los problemas graves y serios que tenemos en Santa Fe como la seguridad pública, el sistema educativo y la desinversión que hemos tenido en materia de salud pública los últimos tres años y medio", sentenció.

Acompañaron a Viotti y a Pullaro durante la recorrida los candidatos a concejales Lisandro Mársico, Mabel Fossatti, Germán Bottero y Carla Boidi; la candidata a senadora provincial Carolina Giusti; y la actual diputada Gisel Mahmud.

Finalmente, y previo a la recorrida que hicieron los funcionarios por la empresa rafaelina Thermofin, Viotti dejó un mensaje alentador para los rafaelinos: "Nosotros, como rafaelinos, vamos a pelear y a poner sobre la mesa las demandas y lo que necesitamos para la ciudad, poniendo desde nuestro lugar todo lo que tenemos a disposición y siguiendo también nuestro plan local de forma articulada con la Provincia de Santa Fe", sentenció.