San Antonio será sede este domingo de la novena fecha del Midgets Show and Power

La categoría Midgets Show and Power ingresa en el terreno de las definiciones y para seguir avanzando con el Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi", mañana estará disputando la novena fecha en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

Juzgamos oportuno recordar que en la competencia anterior, el vigente monarca Matías Audino, festejó su cuarta victoria del año. Un resultado que le permitió estirar su ventaja al tope de las posiciones respecto de su escolta y principal contendiente en la lucha por el título, Gastón Viano.

En este regreso de la actividad se aplicará el cronograma habitual, a diferencia de lo ocurrido en la carrera pasada, que se había desarrollado el sábado 12, el día previo a las elecciones PASO.

Por tratarse nuevamente de un domingo, a las 11:00 se pondrán en marcha las tandas de entrenamientos, para seguir con la clasificación.

Luego será el turno de las series, a continuación se disputarán las semifinales y en el cierre del espectáculo las finales B y A, tanto en el Midgets Show and Power como en el Mini Power.

Así están ordenadas las posiciones del campeonato:

Midgets Show and Power: Matías Audino (4 victorias) 282 puntos; Gastón Viano (1 triunfo) 248; Angel Gaggi (1 triunfo) 213; Rubén Balangero 205; Adriel Viano 192; Cristian Mattioli 191; Pablo Baronetto 182; Matías Giordano 181; Diego Bruera 178; Jeremías Molardo 175; Adrián Bonafede (1 triunfo) 172; Matías Maina y Leonardo Sterpone 164; Andrés Osorio 162; Gustavo García (1 triunfo) 153; Ulises García 127; Germán Mathier 123; Cristian Fernández 97; Emiliano Torassa 80; Matías Baronetto 78; Héctor Heit 73; Mariano Bacci 68; Emiliano Ponzo 67; Román Bertone 59; Jonatan Merke y Sebastián Vila 53; Diego Haspert 52; Matías Franco 50; Daniel Taverna 45; Tomás Platini 44; Cristian Molardo 41; José Kunz 39; Marcos Zurvera y Nicolás Scandalo 38; Pablo Bailetti y Oscar Webber 35; Jorgelina Bruno 33; Joaquín Beccaria 31; Darío Pairone 30; Santiago Eisenacht 29; Sergio Baima 28; Martín Tosetto 23; Cristian Bottazzi 17; Jorge Destefani y Renzo Lucato 16; Hernán Calvi y Luis Kunz 14; Ezequiel García, Emanuel Olmos y Pablo Carignano 13; Oreste Argante y Arturo Funes 10; Emanuel Martino y Germán Perotti 9; Tomás Eisenacht y Claudio Pautasso 8; Germán Borgnino 5; Lucas Ponzo 3; Alberto Scalvasio y Marcos García 2; Roberto Bertoli, Damián Scalvasio, Ricardo Pratto y Juan Carlos Boscatti 1.

Mini Power: Gaspar Fler (8 victorias) 304 puntos; Benjamín Bottazzi 261; Saimon Cuenca 249; Alex Ramallo 226; Felipe Masuero 208; Santiago Maina 202; Thiago Bottazzi 201; Bruno Acosta 172; Laureano Cuenca 170; Gonzalo Rinaudo 168; Ezequiel Coria 167; Donato Calvi 149; Samuel Calvi 80; Martina Battaglino 61; Santiago Boscatti 53; Martino Bogetto 51; Leonardo Lovera 45 y Bruno Bailetti 27.