Gateway, el último desafío en un óvalo para Canapino

El argentino Agustín Canapino, con el Dallara - Chevrolet del Juncos - Hollinger Racing, correrá este fin de semana en un óvalo por última vez en la temporada, cuando se realice la décima quinta fecha de la NTT IndyCar Series.

Se utilizará el World Wide Technology Raceway, un intrigante óvalo de 1.25 millas, preferido por muchos de los pilotos que compiten allí debido a su forma única y a los diferentes grados de inclinación de cada curva.

Las curvas 1 y 2 tienen características muy similares a las del New Hampshire Motor Speedway, mientras que las curvas 3 y 4 son parecidas a las del ISM Raceway de Phoenix.

Además, la forma de huevo de la pista recuerda al óvalo de Twin Ring Motegi, escenario japonés que la categoría utilizó por última vez en el año 2011.

Hasta el momento, en las 14 carreras disputadas hubo siete ganadores distintos: Marcus Ericsson (San Petersburgo), Josef Newgarden (Texas Motor Speedway, Indianápolis 500 e Iowa Speedway), Kyle Kirkwood (Long Beach), Scott McLaughlin (Barber Motorsports Park), Alex Palou (Indianapolis Road Course 1, Detroit, Road America y Mid-Ohio), Christian Lundgaard (Toronto) y Scott Dixon (Indy Road Course 2).

El español Alex Palou dispondrá de su primera chance anticipada para lograr el campeonato. Deberá cerrar el domingo con una ventaja superior a los 108 puntos.

Cinco pilotos están en condiciones de postergar la obtención del título por parte del Alex Palou, integrante del Chip Ganassi Racing. Son ellos Scott Dixon, Josef Newgarden, Scott McLaughlin, Pato O'Ward y Marcus Ericsson.

Hoy comenzará la actividad en los siguientes horarios de nuestro país: a las 12:00 práctica 1; a las 15:00 clasificación; a las 18:00 práctica 2 y a las 18:45 práctica 3; mañana a las 16:35 se pondrá en marcha la carrera.