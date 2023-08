Frontera: preocupación por una amenaza de narcos a un fiscal

"Acá no se vende Coca Cola, se vende cocaína, Frontera es nuestra. Frontera es nuestra, el que avisa no traiciona", es parte de lo que se escribió en retazos de cartones, y se dejó frente a la Municipalidad de Frontera.

En una entrevista realizada recientemente por un periodista de Radio Estación, de la ciudad de San Francisco, Bernardo Alberione -fiscal de Delitos Complejos de dicho distrito cordobés-, en relación a la preocupación de los vecinos por casos de narcotráfico, además de manifestar su malestar por el tema había dicho "San Francisco tiene un tratamiento especial contra el narcotráfico, porque hace muchos años que funciona el Consejo de Seguridad donde participan los intendentes de Josefina y Frontera, con colaboración de fuerzas policiales en contacto directo con la Fiscalía de Rafaela. Son tres fronteras, pero no estamos trabajando de forma desarticulizada, sino que estamos trabajando de forma conjunta,y con colaboración de todas las partes intervinientes".



Temprano, en la mañana de ayer en el portal de LA OPINION se informó que frente a la Municipalidad de Frontera, en pedazos de cartón se destinaron amenazas a dicho funcionario judicial, pudiéndose leer "acá no se vende Coca Cola, se vende cocaína, Frontera es nuestra. Frontera es nuestra, el que avisa no traiciona, Alberione metete en tus cosas si querés a tu familia".

Consecuentemente, se dispuso una investigación desde las provincias de Córdoba y Santa Fe, para dar con el responsable de esta situación, que constituye un delito.



Por otra parte, un sector de la prensa sanfrancisqueña señaló que se desconocía si desde la Justicia de Rafaela, se hará una investigación de oficio para dar con el responsable del mismo.