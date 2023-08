Continuará el ciclo Café Concert: hoy se presentará "Por el lado más bestia"

El Centro Cultural La Máscara continúa con su tradicional Ciclo de Café Concert en su edición número 24. El espectáculo “Por el lado más bestia” de Pablo Mikozzi (Buenos Aires) se presenta hoy, sábado 26 de agosto, a las 22:30.

La síntesis del espectáculo dice “El mejor Show off de humor ácido del under. Un humor crítico, con personificaciones audaces, cargadas con una visión mordaz y tragicómica de la realidad, seres narrados desde la honestidad bestial, que proponen presentar sus inquietudes contando con mucha gracia y buen rendimiento actoral sus vivencias, con caracterizaciones seductoras, conformando un espectáculo ácido y divertido. Un feto que no quiere nacer, una Cheta inimputable, el mismísimo Universo, el Paranoico, Miko, el peor animador de fiestas infantiles, un portero negador, un trapito, entre muchos otros, que interpelan y cuestionan temas como la soledad, la frustración, la desidia y el poder. Manejando con gran destreza la ironía y el absurdo, poniendo al espectador, de cara, frente a una realidad que se empeña en ser atendida, con un solo propósito: reír pensando".

El ciclo se ha convertido en un clásico dentro de la programación de La Máscara y regresa en una nueva edición con diversas propuestas teatrales de Buenos Aires y Córdoba, todas ellas atravesadas por el humor como eje y soporte de las diferentes expresiones.

El intérprete de esta obra, Pablo Mikozzi, dialogó con LA OPINIÓN para comentar algunos detalles de esta pieza teatral: "La obra no tiene la clásica estructura teatral, sino que es más parecido a un recital de un cantautor pero con monólogos. A lo largo de mi carrera y de varias obras que hice, surgió esta, que tiene un poco de todo lo que hice. Hay personajes que pertenecen a 'Por el lado más bestia' que fue mi espectáculo más premiado, sigue el 'El monstruo era yo' y 'Un segundo de lucidez'. Todos tienen el mismo timing, un humor ácido con la posibilidad de reírse y de pensar en un mismo acto".

Además, agregó: "Toca muchas temáticas de distinta manera, pero siempre desde el humor, que es la manera de afrontar las cosas y tener una perspectiva nueva sobre ciertos temas".

En cuanto a su rol como director e intérprete, expresó: "No siempre he sido yo el actor, el director y hasta el productor. Mi director falleció hace unos años, pero quedaron sus huellas dentro del espectáculo y de alguna manera le rendimos homenaje en cada función. Me organizo bien, tengo asistente y musicalizador. Pero uno se va haciendo solo. Actuar y dirigirse es un deporte en mí y por suerte tengo la independencia y la fuerza como para todos los días programar fechas en todo el país".

En cuanto a la participación en el Café Concert, comentó: "Te puedo decir que fui varias veces con distintos espectáculos, que ahora llevo lo mejor de cada uno de ellos, que es un lugar hermoso el Centro Cultural La Máscara, su gente, su onda, su producción. Son detallistas, amorosos, profundos. Yo amo estar en Rafaela, me ha tratado siempre muy bien el público y lo disfruto mucho. Me voy a tomar el tiempo para disfrutar de esta función que ya está agotada, así que estamos súper contentos y ansiosos de volver a la ciudad. El público rafaelino se porta muy bien, a mí siempre me fue muy bien y ha sido un humor políticamente incorrecto, pero me parece que está bueno que el humorista no piense exactamente como el público, que se generen ciertas tensiones que se disipan después con el humor, que tiene que ver con esta cuestión del teatro que es provocador. Yo amo al público de Rafaela, siempre han terminado de pie las funciones", concluyó.

La presentación de cada espectáculo está a cargo del humor de los actores de La Máscara y las meseras, como todos los años, están producidas especialmente para servir una amplia carta de tortas y diferentes tragos.

Aunque las entradas para este espectáculo están agotadas, cabe aclarar que tienen un valor de $ 2000 para la general, $ 1800 jubilados y estudiantes y $ 1600 para asociados. La boletería está habilitada de lunes a viernes de 17 a 20 y una hora antes de cada función en el Centro Cultural La Máscara (Constitución 250), teléfono: 503222 (llamando o vía WhatsApp). La reserva de entradas se realiza desde el lunes previo a cada función.

Este evento se realiza con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura. Sala subsidiada por el Instituto Nacional de Teatro. La capacidad de la sala es limitada.