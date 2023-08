Murió Hersha Parady, la actriz de La Familia Ingalls

Hersha Parady se hizo conocida por interpretar a Alice Garvey, en "La Familia Ingalls", la popular serie de NBC que trascendió internacionalmente y fue ícono de una época.

La actriz tenía 78 años y fue encontrada sin vida en la casa de su hijo, donde se encontraba viviendo durante los últimos meses de vida, debido a su condición de salud luego de que le descubrieran un meningioma, informó The Hollywood Reporter.

El tumor cerebral hizo que la actriz dejara de tener una vida activa y estuviera prácticamente postrada, luchando por poder hacer sus actividades diarias más básicas.



SU MUERTE EN LA FICCIÓN

Su rol más recordado es el de la maestra Garvey, en la escuela Walnut Grove, en la serie "La Familia Ingalls", donde actuó en 35 episodios hasta que los productores decidieron que su personaje ya no formaría parte del exitoso programa.

Su muerte en la ficción se transmitió en 1980, en un episodio especial de dos horas titulado “May We Make Them Proud”. El personaje de Garvey perdió la vida en un incendio en la Escuela para Ciegos mientras intentaba rescatar a un niño. NA