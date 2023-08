Nueva y atractiva propuesta de la Escuela de la Plaza

La Escuela de la Plaza, como establecimiento bilingüe ha encontrado un modo singular de ejercitar la práctica del segundo idioma- que es el inglés- y ofrecer una demostración práctica a las familias de sus alumnos, amalgamando el aprendizaje en las aulas con una realización artística que, año tras año alcanza gran convocatoria y, además la participación de la comunidad educativa, y que en la próxima semana concretará su vigésimo tercera edición.

Para aportar detalles de esta nueva propuesta nos visitaron María Belén Lubatti, docente de inglés y uno de los alumnos del establecimiento organizador, Lautaro Saravia.

Participan en la realización representantes de toda la comunidad educativa, sus alumnos y el Departamento de Inglés, el establecimiento cuenta con 500 alumnos y de ellos 400 son actores y los demás intervienen en distintas actividades técnicas que hacen a una propuesta teatral.Los niños de del nivel inicial harán su aporte con su intervención en los vídeos que se exhibirán en las funciones, en los que participan los más pequeños de la comunidad educativa, en divertidas escenas filmadas y canciones.

Los alumnos mayores ofrecen la representación en vivo que se sucederá en el escenario, los demás, como ya se dijo, llevan a cabo tareas técnicas tales como escenografía- para la que se utilizaron elementos reciclados-, maquillaje, filmación, edición, marketing, backstage, diseño de logo característico, elaboración de posters publicitarios y difusión.

La dirección es llevada adelante por un exalumno, Kevin, quien recibe el apoyo del personal directivo.



Funciones

En la presente edición se anuncian cuatro jornadas de exhibición, iniciándose el lunes 28 y se extenderá hasta el jueves 31, a las 19:30 en el teatro B. Juan Lasserre.

El costo de la entrada fue fijado en $ 2.000 y deberán retirarse en Nueva Mutual en horario de 8 a 14, es importante recordar que no habrá venta de entradas en el Teatro.



LA PIEZA



Según lo destacaron nuestros visitantes se trata de una adaptación libre de "The Lorax" - un clásico moderno, que se denomina "A seed of Hope"-.

La sinópsis del trabajo que se conocerá el lunes señala que en una ciudad de plástico y llena de árboles mecánicos llamada Thneedville habita Ted, un idealista y soñador niño de doce años. Gracias a su amiga y vecina Audrey, Ted descubre que en otros tiempos existieron los sedosos árboles de Truffula y ambos se disponen a emprender una aventura para conseguir uno verdadero. El único que puede ayudarlos a cumplir su sueño es un ermitaño personaje-Onceler- quien una vez permitió que su codicia superara el respeto por la naturaleza y vive triste y solo desde entonces. Para entender lo que sucedió con los árboles, él accede a contarles acerca de su historia y las criaturas imprescindibles para la vida, entre ellas el Lorax, el antaño guardián del bosque.

Nos embarcamos en esta aventura en la que el valor de lo trascendente, el respeto por la vida, la esperanza, el resultado de la acción colectiva, el amor , la alegría y la magia del cambio son protagonistas.



Narradores



Como es de práctica los intérpretes se expresarán en inglés, para aquellos que no conocen el idioma y desean asistir, se contará con narradores que comentarán en castellano lo que va sucediendo, permitiendo así una cabal comprensión de la historia.